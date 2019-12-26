В Вене проходят переговоры России и Украины по газу

В свою очередь, министр энергетики Россиисообщал, что рассчитывает на финализацию договоров на этих выходных.

Ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Предварительно компании согласились подписать соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения. Также правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.