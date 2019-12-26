Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T16:16+0300
https://ria.ru/20191226/1562885609.html
В Вене проходят переговоры России и Украины по газу
https://cdn22.img.ria.ru/images/153321/35/1533213589_0:42:971:588_1036x0_80_0_0_9dd3cec548767a062a9d40ad80739961.jpg
РИА Новости

В Вене проходят переговоры России и Украины по газу

14:59 26.12.2019 (обновлено: 16:16 26.12.2019)
8195
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В австрийской столице начались российско-украинские переговоры по газу.
Стороны встретились для реализации подписанного 20 декабря в Минске протокола о сотрудничестве.
Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что на встрече в Вене планируется окончательно согласовать условия. Он также выразил надежду, что документы подпишут 27 декабря.
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак сообщал, что рассчитывает на финализацию договоров на этих выходных.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
25 декабря, 13:59
Чижов рассказал о переговорах России и Украины по газу
Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Предварительно компании согласились подписать соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения. Также правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
23 декабря, 14:09
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
2895644255
Обсудить 52
Нафтогаз УкраиныГазпромВенаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Прогнулась россия под хохлов. Мне стыдно за наше государство.
26 декабря, 15:13
ПСПетр Симонов
349214122
Чубатые опять завиляли........ После приостановки СП-2, они решили опять начать торговаться. Послать их надо, далеко и надолго. Лучше навсегда с их ГТС.
26 декабря, 15:13
Стас Титов
21411002
Рекомендуем
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Новак: санкции не помешают достроить "Северный поток — 2"
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Успеет ли "Газпром" спасти Германию
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата
Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Здание кабинета министров Украины в Киеве
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
12:36Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"
12:36Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
12:35Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз
12:29Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
12:29Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
12:27Орешкин рассказал, что ограничивает рост российской экономики
12:27В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян
12:26Кремль заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
12:26Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии
12:24В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с Россией
12:23На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков
12:22Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
12:21Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев
12:21Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
12:21Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков
12:19Фадеев: СПЧ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры
12:18Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез
12:12Синод РПЦ на итоговом заседании обсудит раскол в мировом православии
12:11Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Лента новостейМолния