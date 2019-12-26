В Вене проходят переговоры России и Украины по газу

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В австрийской столице начались российско-украинские переговоры по газу.
Стороны встретились для реализации подписанного 20 декабря в Минске протокола о сотрудничестве.
Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что на встрече в Вене планируется окончательно согласовать условия. Он также выразил надежду, что документы подпишут 27 декабря.
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак сообщал, что рассчитывает на финализацию договоров на этих выходных.
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Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Предварительно компании согласились подписать соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения. Также правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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