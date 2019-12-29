Правящая партия КНДР на пленуме обсудила национальную оборону

"Трудовая партия Кореи созвала пленарное заседание, чтобы преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности, ускорить развитие революции с прозрачной антиимпериалистической независимой позицией и твердой волей, а также обсудить важные вопросы, возникающие в сферах партийного строительства и деятельности, строительстве государства и национальной обороны", - сообщает агентство.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.