Правящая партия КНДР на пленуме обсудила национальную оборону

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый день пленума ЦК правящей партии КНДР прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Трудовая партия Кореи созвала пленарное заседание, чтобы преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности, ускорить развитие революции с прозрачной антиимпериалистической независимой позицией и твердой волей, а также обсудить важные вопросы, возникающие в сферах партийного строительства и деятельности, строительстве государства и национальной обороны", - сообщает агентство.
Отмечается, что в повестку дня вошли "важные политические вопросы" относительно новой победы революции "в нынешней ситуации".
Пленарное заседание продолжается.
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В конце прошлой недели Ким Чен Ын в ходе заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации". Лидер страны также заявил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны, как того "требует быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции".
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.
Последний месяц официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов вооружения. По мнению северокорейского МИД, страна уже достаточно шла навстречу США. В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
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