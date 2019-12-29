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Власти Фиджи сообщили об одном погибшем во время циклона "Сараи"
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РИА Новости

Власти Фиджи сообщили об одном погибшем во время циклона "Сараи"

01:51 29.12.2019
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© Flickr / john.trifПрирода на Фиджи
Природа на Фиджи
© Flickr / john.trif
Природа на Фиджи . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате тропического циклона "Сараи" (Sarai), который обрушился на островное государство Фиджи в субботу, сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.
Как заявила представитель управления, по предварительным данным, 18-летний студент утонул, когда плавал у острова Кандаву.
"Предполагается, что студента унесло сильными потоками воды, когда он плавал со своими друзьями", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Один человек все еще считается пропавшим без вести. Еще более 2,5 тысячи человек были эвакуированы.
Циклон обрушился на Фиджи в субботу, принеся с собой в регион проливные дожди и сильные ветра. Как сообщает газета New Zealand Herald, порывы ветра достигали 140 километров в час. По данным СМИ, из-за циклона на Фиджи разрушены несколько домов, повалены деревья, в некоторых местах отключена электроэнергия и отмечены затопления. Как ожидается, после Фиджи циклон направится в сторону государства Тонга.
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