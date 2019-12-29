Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
Закон допускает заключение заказчиком контракта в случае, если конкурс, аукцион или запрос предложений не состоялись и если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер, установленный кабмином, только по согласованию с контрольным органом в сфере госзакупок, то есть с Федеральной антимонопольной службой.
Эти изменения позволят пресечь схему, когда признание конкурса несостоявшимся используется недобросовестными заказчиками, чтобы отсечь конкурентов и оставить "своего" поставщика, пояснял ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев. В итоге лишь одна компания участвует в конкурсе, и она признается победителем, отмечал премьер.
Теперь, по его словам, такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой. И только с ее согласия будет заключаться контракт. Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство, а процедура будет четко определена в законе.
Закон позволит предотвратить увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, рост временных затрат заказчика в процессе закупки, ослабит административные барьеры, будет способствовать повышению эффективности закупок и предотвращению коррупции в этой сфере, поясняло ранее правительство.