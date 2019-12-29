Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

Теперь, по его словам, такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой. И только с ее согласия будет заключаться контракт. Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство, а процедура будет четко определена в законе.