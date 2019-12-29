Путин подписал закон о регулировании электронной подписи

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП) и ужесточение требований к удостоверяющим центрам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров, осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.

Решение об аккредитации УЦ будет принимать правительственная комиссия в порядке, утвержденном правительством РФ , которое также утвердит положение о комиссии и ее состав. Однако не менее 30% членов этой комиссии должны быть представителями АНО "Цифровая экономика".

Ранее УЦ был обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Закон вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в 75% регионов одного или более филиала либо представительства удостоверяющего центра. При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов, а для осуществления хранения ключа ЭП он составит 200 и 300 миллионов, соответственно.

Кроме того, между УЦ перераспределяются полномочия по выдаче квалифицированных сертификатов. "Кредитные и финансовые организации будут получать их в удостоверяющем центре Банка России, иные юрлица и индивидуальные предприниматели – в центре Федеральной налоговой службы, госслужащие – в центре Федерального казначейства, а граждане, которые не являются должностными лицами, – в коммерческих удостоверяющих центрах", - пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Закон, по его словам, позволит повысить качество работы УЦ и минимизировать случаи мошенничества с использованием ЭП.