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2019-12-29T00:50+0300
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Путин подписал закон о регулировании электронной подписи
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РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании электронной подписи

00:50 29.12.2019
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© Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП) и ужесточение требований к удостоверяющим центрам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров, осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.
Решение об аккредитации УЦ будет принимать правительственная комиссия в порядке, утвержденном правительством РФ, которое также утвердит положение о комиссии и ее состав. Однако не менее 30% членов этой комиссии должны быть представителями АНО "Цифровая экономика".
Ранее УЦ был обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Закон вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в 75% регионов одного или более филиала либо представительства удостоверяющего центра. При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов, а для осуществления хранения ключа ЭП он составит 200 и 300 миллионов, соответственно.
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Кроме того, между УЦ перераспределяются полномочия по выдаче квалифицированных сертификатов. "Кредитные и финансовые организации будут получать их в удостоверяющем центре Банка России, иные юрлица и индивидуальные предприниматели – в центре Федеральной налоговой службы, госслужащие – в центре Федерального казначейства, а граждане, которые не являются должностными лицами, – в коммерческих удостоверяющих центрах", - пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Закон, по его словам, позволит повысить качество работы УЦ и минимизировать случаи мошенничества с использованием ЭП.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок. Аккредитация УЦ, полученная до вступления закона в силу, и выданные ранее ими квалификационные сертификаты будут действовать до истечения срока их действия, но не более двух лет со дня опубликования закона. Аналогичный двухлетний переходный период предусмотрен и для получения аккредитации госорганами, осуществляющими функции УЦ. Причем в этот период они могут получать ее "без требований к финансовой составляющей, как это сейчас предусмотрено в действующем законе", пояснял ранее директор правового департамента Минкомсвязи РФ Роман Кузнецов.
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