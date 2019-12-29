Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре "Современник"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек пройдет в ее родном театре в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс- службе "Современника".
"Прощание с Галиной Борисовной начнется в 9 часов утра, гражданская панихида в 11.00, а в два часа пройдут похороны на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.
Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие. В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост художественного руководителя театра.