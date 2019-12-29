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Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре "Современник"
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РИА Новости

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре "Современник"

00:39 29.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек пройдет в ее родном театре в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс- службе "Современника".
"Прощание с Галиной Борисовной начнется в 9 часов утра, гражданская панихида в 11.00, а в два часа пройдут похороны на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.
Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие. В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост художественного руководителя театра.
Галина Волчек
27 декабря, 11:53Фото - Радио Sputnik
Непокорная Галина Волчек Не стало Галины Волчек – великого режиссера, которая всегда выбирала свой путь сама и не привыкла плыть по течению. Фотолента радио Sputnik посвящена творчеству народной артистки СССР в театре и кино.
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Умерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)МоскваРоссия
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