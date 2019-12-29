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Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора
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РИА Новости

Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора

00:34 29.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссионное вознаграждение кредитным организациям при перечислении операторами курортного сбора платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет региона, где он взимается, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в субботу.
Эксперимент по введению сбора в целях развития курортной инфраструктуры с 1 мая 2018 года проводится в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В ходе его реализации участниками эксперимента была обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с взиманием банками комиссионного вознаграждения при его перечислении в региональный бюджет.
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В соответствии с действующим законодательством процентные ставки по кредитам и порядок их определения, а также процентные ставки по вкладам и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются банком по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В связи с этим закон устанавливает, что при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора в бюджеты соответствующих регионов, комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Это позволит снизить финансовую нагрузку на операторов курортного сбора, перечисляющих плату за пользование курортной инфраструктурой в региональный бюджет, ранее пояснял РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.
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