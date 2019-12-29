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2019-12-29T08:05+0300
https://ria.ru/20191229/1562976278.html
Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами
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РИА Новости

Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами

08:00 29.12.2019 (обновлено: 08:05 29.12.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyПередача вооружения украинской армии на заводе ГК "Укроборонпром" в Киеве
Передача вооружения украинской армии на заводе ГК Укроборонпром в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
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На Украине под конец года случились сразу два скандальных назначения в крупные государственные корпорации, которые привлекли внимание к нынешней системе управления государственными активами в стране.
Журналист Мустафа Найем получил должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", а Сергей Лещенко стал членом наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". Эта парочка не имеет ни малейшего профессионального отношения к корпорациям, в которые они были назначены. Но это далеко не единственное, что их объединяет.
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Начинали оба корреспондентами "Украинской правды", с тех пор находились на подпитке у соросовских НКО и под крышей американского посольства. В конце 2013-го — начале 2014 года активно разжигали события на Майдане. Потом стали депутатами от "Блока Петра Порошенко", но на поводке упомянутого выше посольства. Лещенко отметился еще и во вмешательстве в выборы в США на стороне Хиллари Клинтон: именно он выступал "сливным бачком" для уничтожения репутации Пола Манафорта, бывшего на тот момент главой предвыборного штаба Дональда Трампа.
После последних выборов на Украине оба персонажа остались не у дел, но, как выяснилось, Сорос своих не бросает.
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Пожалуй, на сегодня только ленивый, в том числе и на самой Украине, не говорил, что это государство в 2014 году попало под внешнее управление. Но мало кто задумывается, что собой это внешнее управление представляет. А ведь это не только следование политическому курсу, утверждаемому в столицах других государств, или назначение министрами людей с иностранными паспортами. Не только согласование с "кураторами" назначений важных госчиновников с украинскими паспортами или политические взятки в виде закупок в "метрополии" товаров в ущерб собственным производителям. Это еще и постепенная передача в управление людям "оттуда" оставшихся государственных активов.
С марта 2014 года Западом предпринимались самые разные действия для установления более плотного контроля над Украиной и ее активами.
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Уже в марте 2014 года Вашингтон пролоббировал назначение на должность крупнейшего украинского предприятия и нефтегазового монополиста НАК "Нефтегаз Украины" своего человека — Андрея Коболева.
Подписанное в том же году Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривало полное открытие с 2016 года украинской экономики для гораздо более мощной экономики ЕС и отказ от части суверенитета (например, в вопросах технического регулирования Украина обязалась следовать решениям ЕС).
В декабре 2014 года в правительство Арсения Яценюка вопреки действующему законодательству на министерские должности были назначены три иностранца. Вслед за ними подъехал десант грузинско-прибалтийских товарищей, выращенных в "пробирках" Сороса, которые заняли места заместителей различных министров и генпрокурора.
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В течение 2015 года под давлением США начали работу Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Создавались не для борьбы с коррупцией, а для внешнего контроля за украинскими чиновниками через инструменты борьбы с ней. Руководители были согласованы с посольством США в Киеве. С тех пор оба попадали в многочисленные коррупционные и прочие скандалы, имеют нулевые результаты работы по декларируемой линии, но остаются на своих местах.
В 2016 году на Украину подтянулись поляки, возглавившие ПАО "Укрзализныця" и "Укравтодор". Плюс генеральным директором "Укрпочты" был назначен американец Игорь Смелянский. Это были первые "варяги", занявшие уже не чиновничьи кресла, а государственные корпорации.
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В 2015 же году американке Наталье Яресько удалось так успешно реструктурировать госдолг Украины, что страна попала в долгосрочную кабалу выплат в зависимости от роста ВВП.
В 2016 году также были приняты изменения в закон "Об управлении объектами государственной собственности" и ряд сопутствующих законов, которые существенно укрепили роль наблюдательных советов в госкорпорациях и снизили роль правительства и министерств. Появилась возможность контролировать активы и финансовые потоки не только посредством назначения своего руководителя компании, но и через вход нужных людей в наблюдательные советы.
В 2019 году и в парламент, и в правительство вошло огромное количество "соросят".
Что имеется на сегодняшний день.
На Украине к сегодняшнему моменту осталось примерно 3400 объектов госсобственности и еще порядка 11 тысяч объектов собственности муниципальной. Далеко не все они работают. Но работающие создают более 20 процентов ВВП. А в банковском секторе доля государства превышает 50 процентов.
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Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз
Главный монстр украинской экономики, НАК "Нефтегаз Украины", в котором посредством искусственно завышенных тарифов на газ сосредоточили очень приличные для Украины финансовые ресурсы (доходы компании находятся на уровне десяти миллиардов долларов в год при размере доходов госбюджета около 40 миллиардов), контролируется Западом полностью. Свой операционный руководитель (Андрей Коболев) дополнен составом набсовета: Клэр Споттисвуд (глава совета, Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейс (Канада). Реальным куратором НАК, по слухам, является Амос Хохштайн. Было смешно наблюдать весной за попытками премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Коболева.
Да, украинское правительство является учредителем "Нефтегаза", да, 100 процентов акций компании пребывает в госсобственности. Но государство им никак не управляет. Назначал Коболева набсовет…
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Концерн "Укроборонпром", включающий в себя более 130 предприятий ВПК, в начале года потрясли скандалы, связанные с коррупцией имени Порошенко. В итоге никто не сел. Зато к осени корпорация с оборотом более 1,5 миллиарда долларов перешла под операционное управление Абромавичуса, назначенного гендиректором. О его заме Найеме мы уже говорили выше. Набсовет "Укроборонпрома" состоит из двух американских граждан (Игорь Смелянский и Энтони Тетер), двух представителей "Нефтегаза" (Юрий Витренко и Олег Прохоренко), находящегося под контролем Вашингтона, и помощника президента Зеленского Андрея Ермака.
ПАО "Укрзализныця" с оборотом свыше четырех миллиардов долларов возглавляет типичный "фунт" — Евгений Кравцов. Из семи членов правления четверо — иностранцы, а один — "соросенок". В набсовете все семеро были иностранцами, теперь туда завели двух граждан Украины, включая "соросенка" же — Лещенко.
Список таких примеров может быть очень длинным.
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При этом следует иметь в виду, что и люди, занимающиеся операционным управлением, и люди, сидящие в набсоветах, не только управляют финансовыми потоками госпредприятий со всеми вытекающими возможностями (а ввиду тотальной коррупции и наличия надежной "крыши" этих возможностей много), но и получают вполне приличные деньги. Например, Коболев в 2018 году получал около одного миллиона долларов в месяц. Кравцов — почти один миллион гривен. Смелянский — 740 тысяч гривен в "Укрпочте". Но он еще "подрабатывает" и в набсовете "Укроборонпрома"! Таким же многостаночником является и заместитель главы "Нефтегаза" Юрий Витренко. А в набсоветах платят тоже неплохо: например, Лещенко в ПАО "Укрзализныця" будет получать 600 тысяч гривен в месяц.
На фоне минимальной пенсии в 1638 гривен все это выглядит еще более прекрасно.
Нельзя сказать, что украинские олигархи совсем уж отказались от борьбы за госактивы. Например, Игорю Коломойскому в течение полугода удается успешно доить государственную "Центрэнерго", поставляя выработанную ею электроэнергию по цене ниже себестоимости на свои ферросплавные заводы. Но это ненадолго. И в этом частном примере: как раз поползли слуги, что людей Коломойского из "Центрэнерго" будут убирать.
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В общем, тенденция последних лет на отжим активов в пользу внешних игроков продолжена. К тому же она подкреплена одновременно политической и экономической зависимостью Украины от Запада, нужным законодательным обеспечением, а теперь еще и огромным числом агентов влияния в разных ветвях власти.
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Ситуация на УкраинеИнститут "Открытое общество" (Фонд Сороса)СШАУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
У нас свои отжимали,и многие став иностранными гражданами свалили. В чём разница?
29 декабря, 08:52
АААлекс. А.
801108
Спасибо за статью. Разложено по полочкам, кто и зачем сбросил страну в хаос, войну и нищету. И ведь эта банда от "нажитого непосильным трудом" по своей воле не откажется. Грустно. И очень жаль украинцев.
29 декабря, 09:21
lizander_57 Лизандер
1400200
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