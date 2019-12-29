Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-29T08:10+0300
https://ria.ru/20191229/1562962668.html
Десять лучших зарубежных фильмов 2019 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155923/82/1559238216_184:0:2904:1530_1036x0_80_0_0_7bcd0220c4ac9e32d9ed24839ac90242.jpg
РИА Новости

Десять лучших зарубежных фильмов 2019 года

08:00 29.12.2019 (обновлено: 08:10 29.12.2019)
2434
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Итоги года — вещь формальная, хотя необходимая. Кино, как и всякое искусство, отражает жизнь. Например, сейчас быстро развивается жанр хоррора, одновременно в крупнобюджетном кино появляется проект "Дау". Фильмы, которые запомнились в уходящем году, — в материале РИА Новости.

"Однажды в… Голливуде", режиссер Квентин Тарантино

Не сказать, что у гения постмодерна вообще когда-либо были проходные фильмы (разве что "Доказательство смерти", и то существует целая киноманская секта, члены которой утверждают, что это его лучшая работа), но "Однажды в… Голливуде" — все равно триумф Квентина Тарантино.
Не стоило ждать от картины мясорубки в стиле "Криминального чтива": Тарантино умудрился сделать бешено насыщенный деталями фильм еще и аристократически неторопливым.
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Кадр из фильма Однажды в Голливуде
1 из 4

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
© Sony Pictures Entertainment (2019)

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Кадр из фильма Однажды в Голливуде
2 из 4

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

© Sony Pictures Entertainment (2019)
© WDSSPR

Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
3 из 4

Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде"

© WDSSPR
© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)

Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в... Голливуде"

Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма Однажды в Голливуде...
4 из 4

Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в... Голливуде"

© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)
1 из 4

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
2 из 4

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

© Sony Pictures Entertainment (2019)
3 из 4

Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде"

© WDSSPR
4 из 4

Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в... Голливуде"

© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)
А в адреналиновом финале герои Ди Каприо и Питта случайно предотвращают важные трагические события XX века, и в мире этого фильма золотой век Голливуда никогда не заканчивается. Возможно, еще ни разу классическому кинематографу не признавались в любви так пылко и изощренно, как это сделал Квентин.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Джокер", режиссер Тодд Филлипс

Фильм-манифест, замаскированный под очередной кинокомикс. Но вместо бесконечных героических баталий здесь трагическая история маленького сломленного человека. Артист Хоакин Феникс играет как в последний раз несмешного сумасшедшего клоуна, который идет в бой против всего мира. Его крик о помощи — непроизвольный натужный смех сквозь слезы.
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
Джокер
Уже сейчас очевидно, что Джокер Феникса — один из главных новых образов в поп-культуре. А еще этим фильмом режиссер-комедиограф Тодд Филлипс ("Мальчишники в Вегасе") показал себя автором умным, изобретательным, вдумчивым, яростным.
Где посмотреть: фильм еще в прокате.

"Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар

Испанский режиссер, фаворит Каннского фестиваля, любитель эпатажа, экзальтации и красивых интерьеров прервал череду самоповторов и снял пронзительное кино о старости, понятное даже молодым.
Пожилой режиссер Сальвадор Мальо (лучшая роль в карьере Антонио Бандераса) сильно болеет и не в состоянии сделать новый фильм. Лекарство, которое позволяет ему справиться с физической и душевной болью, — героин. Мальо тонет в спасительных грезах — о детстве, о первом сексуальном ощущении, о прошлой славе и несчастной любви.
© Canal+ [fr] (2019)

Антонио Бандерас в фильме "Боль и слава"

Кадр из фильма Боль и слава
1 из 3

Антонио Бандерас в фильме "Боль и слава"

© Canal+ [fr] (2019)
© Вольга

Пенелопа Крус в фильме "Боль и слава"

Кадр из фильма Боль и слава
2 из 3

Пенелопа Крус в фильме "Боль и слава"

© Вольга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria), на 72-м Каннском международном кинофестивале

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию Лучший актер за роль в фильме Боль и слава
3 из 3

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria), на 72-м Каннском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Антонио Бандерас в фильме "Боль и слава"

© Canal+ [fr] (2019)
2 из 3

Пенелопа Крус в фильме "Боль и слава"

© Вольга
3 из 3

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria), на 72-м Каннском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сам Альмодовар в этом откровенном фильме обнаруживает себя ранимым, искренним творческим человекм, настолько смелым, чтобы рассказать всю правду о том, как тяжела жизнь в искусстве. А выдуманные им воспоминания Мальо настолько ярки и убедительны, что после просмотра кажется, словно все это происходило когда-то и в твоем прошлом, — чистая магия кино.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Дом 7 по Черри Лейн"/"Вишневый переулок, 7", режиссер Юньфань

Одно из главных открытий Венецианского фестиваля — удивительный мультфильм, не похожий ни на какие другие не только по стилю, но в первую очередь по содержанию. Семидесятидвухлетний режиссер и фотограф Юньфань впервые сделал не художественное кино, а анимацию.
© La Biennale di Venezia

Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"

Кадр из мультфильма Вишневый переулок, 7
1 из 3

Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"

© La Biennale di Venezia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм "Дом 7 по Черри Лейн") 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм Дом 7 по Черри Лейн) на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
2 из 3

Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм "Дом 7 по Черри Лейн") 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Far Sun Film Company Ltd. (2019)Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"
Кадр из анимационного фильма Дом 7 по Черри Лейн
3 из 3
Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"
© Far Sun Film Company Ltd. (2019)
1 из 3

Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"

© La Biennale di Venezia
2 из 3

Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм "Дом 7 по Черри Лейн") 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"
© Far Sun Film Company Ltd. (2019)
Это нежнейшие мемуары о молодости в мятежном Гонконге 60-х, насыщенные отсылками к кино и литературе. Юньфань придумывает главному герою (своему симпатичному сокурснику) необыкновенную жизнь. В ход идут самые безумные грезы.
Где посмотреть: в конце января эту картину покажут на фестивале Kinotavr. Special Edition в Москве, дальше пока неясно.

"Солнцестояние", режиссер Ари Астер

Депрессивная девушка, недавно потерявшая родителей, приезжает в шведскую деревню староверов вместе с бойфрендом, студентом-этнографом, который хочет ее бросить, но не знает как.
© Предоставлено компанией "Вольга"

Кадр из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
1 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
© Предоставлено компанией "Вольга"

Кадр из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
2 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
© Предоставлено компанией "Вольга"

Кадр из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
3 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
© Предоставлено компанией "Вольга"

Кадр из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
4 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
1 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
2 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
3 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
4 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
По-хорошему сумасшедший молодой режиссер Астер придумал "Солнцестояние", когда сам расстался с девушкой. История о знакомстве изнеженных американцев с жуткими обычаями скандинавов превращается в исчерпывающее высказывание о болезненном разрыве.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Обезьяны" (Monos), режиссер Алехандро Ландес

Напрасно упущенный российскими прокатчиками колумбийский фильм об отряде юных партизан, которых вооружила некая хунта и отправила в горный монастырь сторожить загадочную пленницу. В картине о горестях, приносимых вседозволенностью, многое останется для нас тайной. Например, предыстория госпереворота и детали биографии восторженно глупых героев, стреляющих из автоматов с таким же задором, как на зарнице в пионерлагере.
© San Sebastian Film FestivalКадр из фильма "Обезьяны"
Кадр из фильма Обезьяны
© San Sebastian Film Festival
Кадр из фильма "Обезьяны"
Режиссеру удается совместить в одном фильме эстетику "Повелителя мух" и "Апокалипсиса сегодня". Герои комедии о празднике непослушания в какой-то момент обнаружат себя в драме — те, что доживут.
Где посмотреть: фильм появился в Сети.

"Синонимы", режиссер Надав Лапид

Сенсация — лучший французский фильм года, который снял израильтянин Надав Лапид и уже выиграл с ним приз на Берлинале. Это автобиографическая картина об ошибках прошлого. Молодой Лапид сбежал из Израиля в Париж без гроша в кармане, попытался отринуть все еврейское и стать настоящим французом.
© ПРОвзглядКадр из фильма "Синонимы"
Кадр из фильма Синонимы
1 из 3
Кадр из фильма "Синонимы"
© ПРОвзгляд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Надав Лапид, получивший "Золотого медведя" 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2019" за работу над фильмом "Синонимы" (Synonymes)

Режиссер Надав Лапид, получивший Золотого медведя за работу над фильмом Синонимы (Synonymes), на пресс-конференции после церемонии закрытия 69-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2019
2 из 3

Режиссер Надав Лапид, получивший "Золотого медведя" 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2019" за работу над фильмом "Синонимы" (Synonymes)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Arte France (2019)Кадр из фильма "Синонимы"
Кадр из фильма Синонимы
3 из 3
Кадр из фильма "Синонимы"
© Arte France (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Синонимы"
© ПРОвзгляд
2 из 3

Режиссер Надав Лапид, получивший "Золотого медведя" 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2019" за работу над фильмом "Синонимы" (Synonymes)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Кадр из фильма "Синонимы"
© Arte France (2019)
Отчаянный герой живет впроголодь, соглашается даже сняться в порно, дружит с парой молодых буржуа, фиктивно женится ради заветного паспорта — и все равно остается тем же евреем-инфантилом. Восстанавливая обстоятельства юношеских дуростей, Лапид ловит в кадре дыхание парижских улиц и констатирует, что его наивный план был обречен: люди не меняются.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул

Очень страшный фильм с трагичной историей создания. Это экранизация якобы автобиографического одноименного романа, прославившего польского писателя Ежи Косинского (журналисты его обвинили в плагиате и подлоге, и в итоге он покончил с собой).
Спустя 30 лет чех Мархоул адаптировал для экрана книгу, полную изуверских описаний насилия над еврейским мальчиком, который переходит от одного приемного невменяемого родителя к другому — по Восточной Европе, проклятым землям, истерзанным Второй мировой.
© PubRes (2019)

Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица"

Стеллан Скарсгард в фильме Раскрашенная птица
1 из 6

Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица"

© PubRes (2019)
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
2 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
3 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
4 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
5 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
6 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 6

Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица"

© PubRes (2019)
2 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
4 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
5 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
6 из 6

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird")

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Без лишней жалости к зрителю Мархоул демонстрирует смертельно отравленный мир и позиционирует картину как последний фильм о войне: не надо нам больше ни таких ужасов, ни тем более войн.
Где посмотреть: в прокат картина выйдет вряд ли — три часа адского садизма мало кто выдержит; может, ее еще продемонстрируют на спецпоказах в больших городах.

"Тайная жизнь" (A Hidden Life), режиссер Терренс Малик

Австрийца Франца Егерштеттера, фермера из альпийской деревеньки, после аншлюса призвали в гитлеровскую армию, а он взял и не пошел. Это была осознанная позиция — ненасильственный протест бездействием. Франца таскают по тюрьмам, не понимая, что с ним делать, раз он отказывается принести присягу фюреру. А дома рекрута ждет и растит его дочерей жена Франциска.
© Фото : Babelsberg 2019Кадр из трейлера к фильму "Тайная жизнь" Терренса Малика
Кадр из трейлера к фильму Тайная жизнь Терренса Малика
© Фото : Babelsberg 2019
Кадр из трейлера к фильму "Тайная жизнь" Терренса Малика
В противовес "Раскрашенной птице" режиссер-аскет Терренс Малик, гений лирического кино, представляет иной взгляд на войну — глубоко пацифистский. "Тайная жизнь" — фильм, дышащий чистым горным воздухом, без фальши и пафоса показывает нам чистое счастье как гармонию с собой, природой, семьей, богом. А душераздирающий финал убедит даже самого циничного зрителя в противоестественности любой войны.
Где посмотреть: в конце января эту картину продемонстрируют на фестивале Kinotavr. Special Edition в Москве, дальше пока неясно.

"Дау", режиссер Илья Хржановский

Это не фильм, а что-то большее — сразу полтора десятка полных метров, объединенных единой концепцией. Хржановский потратил на проект больше десяти лет, выстроил в Харькове гигантскую декорацию, сюрреалистичный Институт, где имитировались порядки советского закрытого НИИ. Артисты жили три года (!) перед камерами, ели аутентичную еду, одевались по моде середины XX века и получали зарплату в советских рублях.
© Фото : Phenomen IP / Olympia OrlovaКадр из фильма "Дау"
Кадр из фильма Дау
1 из 6
Кадр из фильма "Дау"
© Фото : Phenomen IP / Olympia Orlova
© Фото : Phenomen IP / Jorg GruberКадр из фильма "Дау"
Кадр из фильма Дау
2 из 6
Кадр из фильма "Дау"
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
© Фото : Phenomen IP / Jorg GruberКадр из фильма "Дау"
Кадр из фильма Дау
3 из 6
Кадр из фильма "Дау"
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
4 из 6

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, Театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
5 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, Театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду. Зрителям была предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
6 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду. Зрителям была предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
1 из 6
Кадр из фильма "Дау"
© Фото : Phenomen IP / Olympia Orlova
2 из 6
Кадр из фильма "Дау"
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
3 из 6
Кадр из фильма "Дау"
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
4 из 6

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, Театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
6 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду. Зрителям была предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
"Дау" — это и фильм длиной 700 часов, и сериал, и реалити-шоу, и социальный эксперимент. Хржановский изобрел новый вид кинематографа — несомненно, одно из интереснейших достижений года, если не больше.
Где посмотреть: пока премьеру в России не анонсировали, ждем новостей.
5001036
КультураКино и сериалыАнтонио БандерасМалик ТерренсХоакин ФениксКвентин ТарантиноПедро Альмодовар
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Сотрудник ММВБ
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Пара в костюмах на улице в Гонконге
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Передача вооружения украинской армии на заводе ГК Укроборонпром в Киеве
Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Международный конкурс Новая волна
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния