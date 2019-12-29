Десять лучших зарубежных фильмов 2019 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Итоги года — вещь формальная, хотя необходимая. Кино, как и всякое искусство, отражает жизнь. Например, сейчас быстро развивается жанр хоррора, одновременно в крупнобюджетном кино появляется проект "Дау". Фильмы, которые запомнились в уходящем году, — в материале РИА Новости.

"Однажды в… Голливуде", режиссер Квентин Тарантино

Не сказать, что у гения постмодерна вообще когда-либо были проходные фильмы (разве что "Доказательство смерти", и то существует целая киноманская секта, члены которой утверждают, что это его лучшая работа), но "Однажды в… Голливуде" — все равно триумф Квентина Тарантино.

Не стоило ждать от картины мясорубки в стиле "Криминального чтива": Тарантино умудрился сделать бешено насыщенный деталями фильм еще и аристократически неторопливым.

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" 1 из 4 Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" © Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) © Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" 2 из 4 Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" © Sony Pictures Entertainment (2019) © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде" 3 из 4 Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде" © WDSSPR © Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019) Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в... Голливуде" 4 из 4 Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в... Голливуде" © Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019) 1 из 4 Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" © Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) 2 из 4 Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" © Sony Pictures Entertainment (2019) 3 из 4 Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде" © WDSSPR 4 из 4 Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в... Голливуде" © Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)

А в адреналиновом финале герои Ди Каприо и Питта случайно предотвращают важные трагические события XX века, и в мире этого фильма золотой век Голливуда никогда не заканчивается. Возможно, еще ни разу классическому кинематографу не признавались в любви так пылко и изощренно, как это сделал Квентин.

Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Джокер", режиссер Тодд Филлипс

Фильм-манифест, замаскированный под очередной кинокомикс. Но вместо бесконечных героических баталий здесь трагическая история маленького сломленного человека. Артист Хоакин Феникс играет как в последний раз несмешного сумасшедшего клоуна, который идет в бой против всего мира. Его крик о помощи — непроизвольный натужный смех сквозь слезы.

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company Джокер © Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company Джокер

Уже сейчас очевидно, что Джокер Феникса — один из главных новых образов в поп-культуре. А еще этим фильмом режиссер-комедиограф Тодд Филлипс ("Мальчишники в Вегасе") показал себя автором умным, изобретательным, вдумчивым, яростным.

Где посмотреть: фильм еще в прокате.

"Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар

Испанский режиссер, фаворит Каннского фестиваля, любитель эпатажа, экзальтации и красивых интерьеров прервал череду самоповторов и снял пронзительное кино о старости, понятное даже молодым.

Пожилой режиссер Сальвадор Мальо (лучшая роль в карьере Антонио Бандераса) сильно болеет и не в состоянии сделать новый фильм. Лекарство, которое позволяет ему справиться с физической и душевной болью, — героин. Мальо тонет в спасительных грезах — о детстве, о первом сексуальном ощущении, о прошлой славе и несчастной любви.

Сам Альмодовар в этом откровенном фильме обнаруживает себя ранимым, искренним творческим человекм, настолько смелым, чтобы рассказать всю правду о том, как тяжела жизнь в искусстве. А выдуманные им воспоминания Мальо настолько ярки и убедительны, что после просмотра кажется, словно все это происходило когда-то и в твоем прошлом, — чистая магия кино.

Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Дом 7 по Черри Лейн"/"Вишневый переулок, 7", режиссер Юньфань

Одно из главных открытий Венецианского фестиваля — удивительный мультфильм, не похожий ни на какие другие не только по стилю, но в первую очередь по содержанию. Семидесятидвухлетний режиссер и фотограф Юньфань впервые сделал не художественное кино, а анимацию.

© La Biennale di Venezia Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" 1 из 3 Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" © La Biennale di Venezia © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм "Дом 7 по Черри Лейн") 76-го Венецианского международного кинофестиваля. 2 из 3 Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм "Дом 7 по Черри Лейн") 76-го Венецианского международного кинофестиваля. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк © Far Sun Film Company Ltd. (2019) Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" 3 из 3 Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" © Far Sun Film Company Ltd. (2019) 1 из 3 Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" © La Biennale di Venezia 2 из 3 Китайский режиссер Юньфань, получивший приз за лучший сценарий (фильм "Дом 7 по Черри Лейн") 76-го Венецианского международного кинофестиваля. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк 3 из 3 Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" © Far Sun Film Company Ltd. (2019)

Это нежнейшие мемуары о молодости в мятежном Гонконге 60-х, насыщенные отсылками к кино и литературе. Юньфань придумывает главному герою (своему симпатичному сокурснику) необыкновенную жизнь. В ход идут самые безумные грезы.

Где посмотреть: в конце января эту картину покажут на фестивале Kinotavr. Special Edition в Москве, дальше пока неясно.

"Солнцестояние", режиссер Ари Астер

Депрессивная девушка, недавно потерявшая родителей, приезжает в шведскую деревню староверов вместе с бойфрендом, студентом-этнографом, который хочет ее бросить, но не знает как.

© Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Солнцестояние" 1 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Солнцестояние" 2 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Солнцестояние" 3 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Солнцестояние" 4 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 1 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 2 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 3 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 4 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга"

По-хорошему сумасшедший молодой режиссер Астер придумал "Солнцестояние", когда сам расстался с девушкой. История о знакомстве изнеженных американцев с жуткими обычаями скандинавов превращается в исчерпывающее высказывание о болезненном разрыве.

Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Обезьяны" (Monos), режиссер Алехандро Ландес

Напрасно упущенный российскими прокатчиками колумбийский фильм об отряде юных партизан, которых вооружила некая хунта и отправила в горный монастырь сторожить загадочную пленницу. В картине о горестях, приносимых вседозволенностью, многое останется для нас тайной. Например, предыстория госпереворота и детали биографии восторженно глупых героев, стреляющих из автоматов с таким же задором, как на зарнице в пионерлагере.

© San Sebastian Film Festival Кадр из фильма "Обезьяны" © San Sebastian Film Festival Кадр из фильма "Обезьяны"

Режиссеру удается совместить в одном фильме эстетику "Повелителя мух" и "Апокалипсиса сегодня". Герои комедии о празднике непослушания в какой-то момент обнаружат себя в драме — те, что доживут.

Где посмотреть: фильм появился в Сети.

"Синонимы", режиссер Надав Лапид

Сенсация — лучший французский фильм года, который снял израильтянин Надав Лапид и уже выиграл с ним приз на Берлинале. Это автобиографическая картина об ошибках прошлого. Молодой Лапид сбежал из Израиля в Париж без гроша в кармане, попытался отринуть все еврейское и стать настоящим французом.

Отчаянный герой живет впроголодь, соглашается даже сняться в порно, дружит с парой молодых буржуа, фиктивно женится ради заветного паспорта — и все равно остается тем же евреем-инфантилом. Восстанавливая обстоятельства юношеских дуростей, Лапид ловит в кадре дыхание парижских улиц и констатирует, что его наивный план был обречен: люди не меняются.

Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.

"Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул

Очень страшный фильм с трагичной историей создания. Это экранизация якобы автобиографического одноименного романа, прославившего польского писателя Ежи Косинского (журналисты его обвинили в плагиате и подлоге, и в итоге он покончил с собой).

Спустя 30 лет чех Мархоул адаптировал для экрана книгу, полную изуверских описаний насилия над еврейским мальчиком, который переходит от одного приемного невменяемого родителя к другому — по Восточной Европе, проклятым землям, истерзанным Второй мировой.

© PubRes (2019) Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица" 1 из 6 Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица" © PubRes (2019) © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") 2 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") 3 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") 4 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") 5 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") 6 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 6 Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица" © PubRes (2019) 2 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 3 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 4 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 5 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 6 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird") © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Без лишней жалости к зрителю Мархоул демонстрирует смертельно отравленный мир и позиционирует картину как последний фильм о войне: не надо нам больше ни таких ужасов, ни тем более войн.

Где посмотреть: в прокат картина выйдет вряд ли — три часа адского садизма мало кто выдержит; может, ее еще продемонстрируют на спецпоказах в больших городах.

"Тайная жизнь" (A Hidden Life), режиссер Терренс Малик

Австрийца Франца Егерштеттера, фермера из альпийской деревеньки, после аншлюса призвали в гитлеровскую армию, а он взял и не пошел. Это была осознанная позиция — ненасильственный протест бездействием. Франца таскают по тюрьмам, не понимая, что с ним делать, раз он отказывается принести присягу фюреру. А дома рекрута ждет и растит его дочерей жена Франциска.

© Фото : Babelsberg 2019 Кадр из трейлера к фильму "Тайная жизнь" Терренса Малика © Фото : Babelsberg 2019 Кадр из трейлера к фильму "Тайная жизнь" Терренса Малика

В противовес "Раскрашенной птице" режиссер-аскет Терренс Малик, гений лирического кино, представляет иной взгляд на войну — глубоко пацифистский. "Тайная жизнь" — фильм, дышащий чистым горным воздухом, без фальши и пафоса показывает нам чистое счастье как гармонию с собой, природой, семьей, богом. А душераздирающий финал убедит даже самого циничного зрителя в противоестественности любой войны.

Где посмотреть: в конце января эту картину продемонстрируют на фестивале Kinotavr. Special Edition в Москве, дальше пока неясно.

"Дау", режиссер Илья Хржановский

Это не фильм, а что-то большее — сразу полтора десятка полных метров, объединенных единой концепцией. Хржановский потратил на проект больше десяти лет, выстроил в Харькове гигантскую декорацию, сюрреалистичный Институт, где имитировались порядки советского закрытого НИИ. Артисты жили три года (!) перед камерами, ели аутентичную еду, одевались по моде середины XX века и получали зарплату в советских рублях.

"Дау" — это и фильм длиной 700 часов, и сериал, и реалити-шоу, и социальный эксперимент. Хржановский изобрел новый вид кинематографа — несомненно, одно из интереснейших достижений года, если не больше.