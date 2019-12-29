Десять лучших зарубежных фильмов 2019 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Итоги года — вещь формальная, хотя необходимая. Кино, как и всякое искусство, отражает жизнь. Например, сейчас быстро развивается жанр хоррора, одновременно в крупнобюджетном кино появляется проект "Дау". Фильмы, которые запомнились в уходящем году, — в материале РИА Новости.
"Однажды в… Голливуде", режиссер Квентин Тарантино
Не сказать, что у гения постмодерна вообще когда-либо были проходные фильмы (разве что "Доказательство смерти", и то существует целая киноманская секта, члены которой утверждают, что это его лучшая работа), но "Однажды в… Голливуде" — все равно триумф Квентина Тарантино.
Не стоило ждать от картины мясорубки в стиле "Криминального чтива": Тарантино умудрился сделать бешено насыщенный деталями фильм еще и аристократически неторопливым.
А в адреналиновом финале герои Ди Каприо и Питта случайно предотвращают важные трагические события XX века, и в мире этого фильма золотой век Голливуда никогда не заканчивается. Возможно, еще ни разу классическому кинематографу не признавались в любви так пылко и изощренно, как это сделал Квентин.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.
"Джокер", режиссер Тодд Филлипс
Фильм-манифест, замаскированный под очередной кинокомикс. Но вместо бесконечных героических баталий здесь трагическая история маленького сломленного человека. Артист Хоакин Феникс играет как в последний раз несмешного сумасшедшего клоуна, который идет в бой против всего мира. Его крик о помощи — непроизвольный натужный смех сквозь слезы.
Уже сейчас очевидно, что Джокер Феникса — один из главных новых образов в поп-культуре. А еще этим фильмом режиссер-комедиограф Тодд Филлипс ("Мальчишники в Вегасе") показал себя автором умным, изобретательным, вдумчивым, яростным.
Где посмотреть: фильм еще в прокате.
"Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар
Испанский режиссер, фаворит Каннского фестиваля, любитель эпатажа, экзальтации и красивых интерьеров прервал череду самоповторов и снял пронзительное кино о старости, понятное даже молодым.
Пожилой режиссер Сальвадор Мальо (лучшая роль в карьере Антонио Бандераса) сильно болеет и не в состоянии сделать новый фильм. Лекарство, которое позволяет ему справиться с физической и душевной болью, — героин. Мальо тонет в спасительных грезах — о детстве, о первом сексуальном ощущении, о прошлой славе и несчастной любви.
Сам Альмодовар в этом откровенном фильме обнаруживает себя ранимым, искренним творческим человекм, настолько смелым, чтобы рассказать всю правду о том, как тяжела жизнь в искусстве. А выдуманные им воспоминания Мальо настолько ярки и убедительны, что после просмотра кажется, словно все это происходило когда-то и в твоем прошлом, — чистая магия кино.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.
"Дом 7 по Черри Лейн"/"Вишневый переулок, 7", режиссер Юньфань
Одно из главных открытий Венецианского фестиваля — удивительный мультфильм, не похожий ни на какие другие не только по стилю, но в первую очередь по содержанию. Семидесятидвухлетний режиссер и фотограф Юньфань впервые сделал не художественное кино, а анимацию.
Это нежнейшие мемуары о молодости в мятежном Гонконге 60-х, насыщенные отсылками к кино и литературе. Юньфань придумывает главному герою (своему симпатичному сокурснику) необыкновенную жизнь. В ход идут самые безумные грезы.
Где посмотреть: в конце января эту картину покажут на фестивале Kinotavr. Special Edition в Москве, дальше пока неясно.
"Солнцестояние", режиссер Ари Астер
Депрессивная девушка, недавно потерявшая родителей, приезжает в шведскую деревню староверов вместе с бойфрендом, студентом-этнографом, который хочет ее бросить, но не знает как.
По-хорошему сумасшедший молодой режиссер Астер придумал "Солнцестояние", когда сам расстался с девушкой. История о знакомстве изнеженных американцев с жуткими обычаями скандинавов превращается в исчерпывающее высказывание о болезненном разрыве.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.
"Обезьяны" (Monos), режиссер Алехандро Ландес
Напрасно упущенный российскими прокатчиками колумбийский фильм об отряде юных партизан, которых вооружила некая хунта и отправила в горный монастырь сторожить загадочную пленницу. В картине о горестях, приносимых вседозволенностью, многое останется для нас тайной. Например, предыстория госпереворота и детали биографии восторженно глупых героев, стреляющих из автоматов с таким же задором, как на зарнице в пионерлагере.
Режиссеру удается совместить в одном фильме эстетику "Повелителя мух" и "Апокалипсиса сегодня". Герои комедии о празднике непослушания в какой-то момент обнаружат себя в драме — те, что доживут.
Где посмотреть: фильм появился в Сети.
"Синонимы", режиссер Надав Лапид
Сенсация — лучший французский фильм года, который снял израильтянин Надав Лапид и уже выиграл с ним приз на Берлинале. Это автобиографическая картина об ошибках прошлого. Молодой Лапид сбежал из Израиля в Париж без гроша в кармане, попытался отринуть все еврейское и стать настоящим французом.
Отчаянный герой живет впроголодь, соглашается даже сняться в порно, дружит с парой молодых буржуа, фиктивно женится ради заветного паспорта — и все равно остается тем же евреем-инфантилом. Восстанавливая обстоятельства юношеских дуростей, Лапид ловит в кадре дыхание парижских улиц и констатирует, что его наивный план был обречен: люди не меняются.
Где посмотреть: фильм вышел в онлайн-кинотеатрах.
"Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул
Очень страшный фильм с трагичной историей создания. Это экранизация якобы автобиографического одноименного романа, прославившего польского писателя Ежи Косинского (журналисты его обвинили в плагиате и подлоге, и в итоге он покончил с собой).
Спустя 30 лет чех Мархоул адаптировал для экрана книгу, полную изуверских описаний насилия над еврейским мальчиком, который переходит от одного приемного невменяемого родителя к другому — по Восточной Европе, проклятым землям, истерзанным Второй мировой.
Без лишней жалости к зрителю Мархоул демонстрирует смертельно отравленный мир и позиционирует картину как последний фильм о войне: не надо нам больше ни таких ужасов, ни тем более войн.
Где посмотреть: в прокат картина выйдет вряд ли — три часа адского садизма мало кто выдержит; может, ее еще продемонстрируют на спецпоказах в больших городах.
"Тайная жизнь" (A Hidden Life), режиссер Терренс Малик
Австрийца Франца Егерштеттера, фермера из альпийской деревеньки, после аншлюса призвали в гитлеровскую армию, а он взял и не пошел. Это была осознанная позиция — ненасильственный протест бездействием. Франца таскают по тюрьмам, не понимая, что с ним делать, раз он отказывается принести присягу фюреру. А дома рекрута ждет и растит его дочерей жена Франциска.
Кадр из трейлера к фильму "Тайная жизнь" Терренса Малика
В противовес "Раскрашенной птице" режиссер-аскет Терренс Малик, гений лирического кино, представляет иной взгляд на войну — глубоко пацифистский. "Тайная жизнь" — фильм, дышащий чистым горным воздухом, без фальши и пафоса показывает нам чистое счастье как гармонию с собой, природой, семьей, богом. А душераздирающий финал убедит даже самого циничного зрителя в противоестественности любой войны.
Где посмотреть: в конце января эту картину продемонстрируют на фестивале Kinotavr. Special Edition в Москве, дальше пока неясно.
"Дау", режиссер Илья Хржановский
Это не фильм, а что-то большее — сразу полтора десятка полных метров, объединенных единой концепцией. Хржановский потратил на проект больше десяти лет, выстроил в Харькове гигантскую декорацию, сюрреалистичный Институт, где имитировались порядки советского закрытого НИИ. Артисты жили три года (!) перед камерами, ели аутентичную еду, одевались по моде середины XX века и получали зарплату в советских рублях.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, Театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
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Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, Театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду. Зрителям была предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.
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Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду. Зрителям была предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, Театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду. Зрителям была предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.
"Дау" — это и фильм длиной 700 часов, и сериал, и реалити-шоу, и социальный эксперимент. Хржановский изобрел новый вид кинематографа — несомненно, одно из интереснейших достижений года, если не больше.
Где посмотреть: пока премьеру в России не анонсировали, ждем новостей.
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