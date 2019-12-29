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"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
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РИА Новости

"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине

08:00 29.12.2019 (обновлено: 08:08 29.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Обмен пленными между Донбассом и Киевом назначен на 29 декабря. Сообщалось, что он пройдет по формуле "всех на всех". Стороны традиционно не разглашают детали. Как шли переговоры, можно судить лишь косвенно — по ремаркам должностных лиц. О подводных камнях предстоящего события рассказывает РИА Новости.

Если не произойдет непредвиденное

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины долгое время не могли согласовать дату обмена. Переговоры буксовали потому, что "с украинской стороны не было механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", объясняла уполномоченный по правам человека в ЛНР Ольга Кобцева.
То есть Киев, отпуская людей, продолжал преследовать их в уголовном порядке. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ДНР Владимира Цемаха, которого в сентябре 2019-го вернули Донецку в рамках обмена "35 на 35".
Затем омбудсмен ДНР Дарья Морозова обвинила украинские власти в том, что те в одностороннем порядке изменили списки удерживаемых лиц. По ее словам, Киев нарушил требование "всех на всех", содержащееся в Минских соглашениях.
И когда дату наконец согласовали, источники информации продолжали делать оговорку: если не произойдет ничего непредвиденного.

Человек уехал, дело осталось

Россиянин Евгений Мефедов был участником другого процесса: одновременного освобождения Киевом и Москвой удерживаемых лиц. Это гуманитарная акция, в отличие от обмена пленными между Киевом и Донбассом, проходящего в соответствии с требованиями Минских соглашений.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в районе Горловки. 27 декабря 2017
Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в районе Горловки. 27 декабря 2017
Перед возвращением на родину Мефедову пришлось столкнуться с особенностями правоприменительной практики на Украине, поэтому он со знанием дела объясняет, почему ДНР и ЛНР настаивают на юридической очистке пленных.
Мефедов был арестован в Одессе в 2014 году по делу о пожаре в Доме профсоюзов. Ему вменяли в вину участие в массовых беспорядках. Суды отпускали его семь раз, но прокуратура неуклонно возвращала под стражу. В сентябре 2019-го в рамках одновременного освобождения удерживаемых лиц Мефедов уехал с Украины. А уголовное дело против него — осталось.
Он вспоминает, что процесс освобождения сопровождался и другими "странностями". "В 2017-м при подготовке обмена вице-спикер Ирина Геращенко завернула многих. Людей из списков удаляли за день до обмена. Почему — не знаю. В 2019-м был второй обмен, на который я попал. Прокурор взял с меня личное обязательство — аналог подписки о невыезде, партия Медведчука внесла за меня залог", — рассказывает РИА Новости о закулисной стороне переговоров Мефедов.
И в статусе обвиняемого с подпиской о невыезде украинские власти выслали его в Россию. "Я ведь гражданин Российской Федерации, но с гражданами Украины ситуация совсем бредовая: Киев депортирует собственных граждан из их же страны. Высылает людей, у которых остаются за спиной дома, родные, имущество", — удивляется Евгений.
По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины зачастую дезинформируют оказавшихся в их руках людей. "Еще ожидая обмена в санатории "Жовтень", я пообщался с женщиной, зовут Ольгой, фамилию не узнал. Ее заставили признать вину, она получила приговор — три года за "терроризм", обещали отпустить, доставили в санаторий. А 7 сентября, уже при вылете, в аэропорту эсбэушники завернули Ольгу: якобы паспорт — тот самый, который ей СБУ и выдала, — фальшивый. Где она сейчас — не знаю. Подозреваю, что в местах заключения", — говорит Мефедов.

Комедия суда

Он рассказывает и о судьбе 85-летнего университетского преподавателя Мехти Логунова, которому на Украине предъявили обвинения в государственной измене. Логунов отказался признать вину. Именно поэтому, подозревает Мефедов, он не попадает в списки на обмен.
Мефедов добавляет, что формально процедуры по его уголовному делу на Украине все еще идут. "Состоялось еще одно заседание суда по делу о возложении цветов к памятнику ольшанцам — десантникам, освобождавшим город в Великую Отечественную. Мне вменяют три статьи, включая покушение на территориальную целостность Украины. Судья спрашивает прокурора: "А где ваш подозреваемый? Куда он делся? Вы же сами просили назначить ему более легкую меру пресечения". Судья и прокурор разыгрывают друг перед другом комедию", — заключает Мефедов. Он допускает, что такого варианта развития событий опасаются и уполномоченные по правам человека в ДНР и ЛНР.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
В числе освобожденных в сентябре 2019-го был и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. "По моей информации, представители ДНР и ЛНР боролись за то, чтобы Киев дал гарантии юридической очистки. Как это реализуется на практике, как контролируется — могут сказать только участники переговорного процесса", — объясняет он правовую сторону обмена пленными.
Вышинский отмечает, что жесткая позиция представителей Донбасса оправдана: "Обмен 2017-го произошел без юридической очистки — это был урок, неприятный урок для республик. Украинская сторона открывала дверь и говорила: вы свободны. Люди, проходящие по уголовному делу, уезжали из страны, а затем их в соответствии с процессуальными нормами объявляли в розыск".
Но даже формальное прекращение уголовного преследования не означает, что освобожденный сможет вернуться домой. "Для кого-то есть угроза не уголовного преследования, а прямого физического насилия, — объясняет Вышинский. — Никто не гарантирует безопасности вернувшимся. Посмотрите последние кадры из Киева, свидетельства нападения на журналистов (активисты атаковали корреспондентов "Шарий.net". — Прим. ред.). Если так не стесняются обращаться с публичными людьми, что ждет других?"
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Ситуация на УкраинеРИА Новости УкраинаОльга КобцеваДарья МорозоваИрина ГеращенкоДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныОдессаВ мире
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