"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Обмен пленными между Донбассом и Киевом назначен на 29 декабря. Сообщалось, что он пройдет по формуле "всех на всех". Стороны традиционно не разглашают детали. Как шли переговоры, можно судить лишь косвенно — по ремаркам должностных лиц. О подводных камнях предстоящего события рассказывает РИА Новости.

Если не произойдет непредвиденное

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины долгое время не могли согласовать дату обмена. Переговоры буксовали потому, что "с украинской стороны не было механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", объясняла уполномоченный по правам человека в ЛНР Ольга Кобцева.

То есть Киев, отпуская людей, продолжал преследовать их в уголовном порядке. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ДНР Владимира Цемаха, которого в сентябре 2019-го вернули Донецку в рамках обмена "35 на 35".

Затем омбудсмен ДНР Дарья Морозова обвинила украинские власти в том, что те в одностороннем порядке изменили списки удерживаемых лиц. По ее словам, Киев нарушил требование "всех на всех", содержащееся в Минских соглашениях.

И когда дату наконец согласовали, источники информации продолжали делать оговорку: если не произойдет ничего непредвиденного.

Человек уехал, дело осталось

Россиянин Евгений Мефедов был участником другого процесса: одновременного освобождения Киевом и Москвой удерживаемых лиц. Это гуманитарная акция, в отличие от обмена пленными между Киевом и Донбассом, проходящего в соответствии с требованиями Минских соглашений.

Перед возвращением на родину Мефедову пришлось столкнуться с особенностями правоприменительной практики на Украине, поэтому он со знанием дела объясняет, почему ДНР и ЛНР настаивают на юридической очистке пленных.

Мефедов был арестован в Одессе в 2014 году по делу о пожаре в Доме профсоюзов. Ему вменяли в вину участие в массовых беспорядках. Суды отпускали его семь раз, но прокуратура неуклонно возвращала под стражу. В сентябре 2019-го в рамках одновременного освобождения удерживаемых лиц Мефедов уехал с Украины. А уголовное дело против него — осталось.

Он вспоминает, что процесс освобождения сопровождался и другими "странностями". "В 2017-м при подготовке обмена вице-спикер Ирина Геращенко завернула многих. Людей из списков удаляли за день до обмена. Почему — не знаю. В 2019-м был второй обмен, на который я попал. Прокурор взял с меня личное обязательство — аналог подписки о невыезде, партия Медведчука внесла за меня залог", — рассказывает РИА Новости о закулисной стороне переговоров Мефедов.

И в статусе обвиняемого с подпиской о невыезде украинские власти выслали его в Россию. "Я ведь гражданин Российской Федерации, но с гражданами Украины ситуация совсем бредовая: Киев депортирует собственных граждан из их же страны. Высылает людей, у которых остаются за спиной дома, родные, имущество", — удивляется Евгений.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины зачастую дезинформируют оказавшихся в их руках людей. "Еще ожидая обмена в санатории "Жовтень", я пообщался с женщиной, зовут Ольгой, фамилию не узнал. Ее заставили признать вину, она получила приговор — три года за "терроризм", обещали отпустить, доставили в санаторий. А 7 сентября, уже при вылете, в аэропорту эсбэушники завернули Ольгу: якобы паспорт — тот самый, который ей СБУ и выдала, — фальшивый. Где она сейчас — не знаю. Подозреваю, что в местах заключения", — говорит Мефедов.

Комедия суда

Он рассказывает и о судьбе 85-летнего университетского преподавателя Мехти Логунова, которому на Украине предъявили обвинения в государственной измене. Логунов отказался признать вину. Именно поэтому, подозревает Мефедов, он не попадает в списки на обмен.

Мефедов добавляет, что формально процедуры по его уголовному делу на Украине все еще идут. "Состоялось еще одно заседание суда по делу о возложении цветов к памятнику ольшанцам — десантникам, освобождавшим город в Великую Отечественную. Мне вменяют три статьи, включая покушение на территориальную целостность Украины. Судья спрашивает прокурора: "А где ваш подозреваемый? Куда он делся? Вы же сами просили назначить ему более легкую меру пресечения". Судья и прокурор разыгрывают друг перед другом комедию", — заключает Мефедов. Он допускает, что такого варианта развития событий опасаются и уполномоченные по правам человека в ДНР и ЛНР.

В числе освобожденных в сентябре 2019-го был и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. "По моей информации, представители ДНР и ЛНР боролись за то, чтобы Киев дал гарантии юридической очистки. Как это реализуется на практике, как контролируется — могут сказать только участники переговорного процесса", — объясняет он правовую сторону обмена пленными.

Вышинский отмечает, что жесткая позиция представителей Донбасса оправдана: "Обмен 2017-го произошел без юридической очистки — это был урок, неприятный урок для республик. Украинская сторона открывала дверь и говорила: вы свободны. Люди, проходящие по уголовному делу, уезжали из страны, а затем их в соответствии с процессуальными нормами объявляли в розыск".