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Культура
2019-12-29T17:24+0300
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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РИА Новости

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

13:38 29.12.2019 (обновлено: 17:24 29.12.2019)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana набрал один миллиард просмотров на YouTube, сообщает NME.
Он стал вторым роликом 90-х годов (после песни November Rain группы Guns N’ Roses, у которой на 300 миллионов больше), набравшим миллиард просмотров.
Композиция была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео Smells Like Teen Spirit было выложено в Сеть в июне 2009 года.
На третьем месте по количеству просмотров сейчас находится клип на песню Zombie группы Cranberries, у которого сейчас 980 миллионов зрителей.
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