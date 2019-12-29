Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana набрал один миллиард просмотров на YouTube, . Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana набрал один миллиард просмотров на YouTube, сообщает NME.

Он стал вторым роликом 90-х годов (после песни November Rain группы Guns N’ Roses, у которой на 300 миллионов больше), набравшим миллиард просмотров.

Композиция была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео Smells Like Teen Spirit было выложено в Сеть в июне 2009 года.