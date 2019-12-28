Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов "Беркута"

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", обвиняемым по делу о "евромайдане", которые заявлены для участия в обмене пленными в Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", обвиняемым по делу о "евромайдане", которые заявлены для участия в обмене пленными в Донбассе

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

"Суд постановил, апелляционные жалобы обвиняемых Зинченко, Аброськина, Янишевского, Маринченко и Тамптуры удовлетворить частично… - объявила председательствующая судья Маргарита Васильева. Трансляцию заседания вел украинский телеканал "Наш"

Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства.

Обвиняемые Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский участвовали в заседании по видеотрансляции из СИЗО в Киеве. Обвиняемые Александр Маринченко, у которого мера пресечения была круглосуточный домашний арест, и Сергей Тамптура, у которого мера пресечения домашний арест, находились непосредственно в зале суда.

Присутствующие в суде во время оглашения решения суда скандировали "Позор".