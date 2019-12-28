Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов "Беркута"

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", обвиняемым по делу о "евромайдане", которые заявлены для участия в обмене пленными в Донбассе.
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
"Суд постановил, апелляционные жалобы обвиняемых Зинченко, Аброськина, Янишевского, Маринченко и Тамптуры удовлетворить частично… - объявила председательствующая судья Маргарита Васильева. Трансляцию заседания вел украинский телеканал "Наш".
Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства.
Обвиняемые Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский участвовали в заседании по видеотрансляции из СИЗО в Киеве. Обвиняемые Александр Маринченко, у которого мера пресечения была круглосуточный домашний арест, и Сергей Тамптура, у которого мера пресечения домашний арест, находились непосредственно в зале суда.
Присутствующие в суде во время оглашения решения суда скандировали "Позор".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.