В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов "Беркута"

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Акция против обмена на Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве , сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.

Киевский апелляционный суд продолжает рассматривать апелляции на продление ареста пяти экс-беркутовцам, которых обвиняют в убийствах на акциях протеста в Киеве в 2014 году. Прокурор Сергей Куцый сообщил, что все они находятся в списках на обмен пленными на Донбассе 29 декабря.

"Под судом и в суде сейчас пару сотен человек" - написал Синицын в Facebook , призвав в сообщении "подтянуться" к СИЗО.

По его словам, акция планируется проводиться "до завершения обмена" 29 декабря.

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен должен состояться в воскресенье.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".