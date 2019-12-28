Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает санитарную норму не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также предусматривает, что беременные женщины и матери с детьми должны содержаться отдельно от остальных женщин.
Улучшение условий содержания для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми и их нахождение отдельно от основного контингента должны также способствовать их исправлению, отмечали авторы документа.
6 июня 2018, 08:00Тюремные ясли. Как заключенные рожают и воспитывают детей на зоне