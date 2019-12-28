Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных

Закон устанавливает санитарную норму не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также предусматривает, что беременные женщины и матери с детьми должны содержаться отдельно от остальных женщин.