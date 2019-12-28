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Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
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РИА Новости

Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти

19:16 28.12.2019 (обновлено: 19:18 28.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
Ранее ряд оппозиционных фракций раскритиковали внесенный ранее законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Более 50 глав городских, поселковых, сельских советов, а также председателей объединенных территориальных общин выступили против законопроекта президента Украины о внесении изменений в конституцию страны касательно децентрализации власти.
"Предоставлен на замену", - отмечается на сайте.
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Текст законопроекта в данный момент отсутствует.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
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