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Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
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РИА Новости

Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен

18:36 28.12.2019 (обновлено: 18:45 28.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен должен состояться в воскресенье.
"Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен", - сообщило издание.
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23 декабря, 17:57
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Отмечается, что прокуроры просят сменить меру пресечения бывшим "беркутовцам".
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
1400001
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"Нормандская четверка"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДарья МорозоваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвромайданВладимир ЗеленскийБорис ГрызловУкраинаВ мире
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