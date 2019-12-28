Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.
9 декабря, 21:34Минские соглашения