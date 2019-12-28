Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.