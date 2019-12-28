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Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
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РИА Новости

Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

18:24 28.12.2019 (обновлено: 18:34 28.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь резервным бортом, сообщает онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
Борт вылетел в 20.10 (18.10 мск).
В субботу при выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек. Самолет сел благополучно, пострадавших нет. СК и прокуратура начали проверку по факту инцидента.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
17:33
СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге
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СимферопольЕкатеринбургПроисшествия
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