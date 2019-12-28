Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

В субботу при выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек. Самолет сел благополучно, пострадавших нет. СК и прокуратура начали проверку по факту инцидента.