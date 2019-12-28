Путин ратифицировал договор с Намибией о передаче осужденных

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора с Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать договор между РФ и республикой Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в городе Москве 17 июня 2019 года", - говорится в документе.

Документ подписан в Москве в июне 2019 года и, как ожидается, будет способствовать защите прав и законных интересов россиян.

В соответствии с договорами лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства.

Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Кроме того, договоры определяют условия передачи осужденных, устанавливают требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов.