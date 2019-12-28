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Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
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РИА Новости

Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве

17:36 28.12.2019
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КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко торжественно открыл движение по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы, часть которого обрушилась два года назад.
Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
Часть Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль, рухнула в феврале 2017 года. Кличко пообещал реконструировать мост за два года.
"Очень хорошо, что мы успели открыть движение, как и обещали, до конца года", - сказал Кличко. Видео с торжественного открытия моста он выложил на своей странице в Facebook.
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