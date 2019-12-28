Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в РФ препараты.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2020 года. Законом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
Законом также устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.
В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
24 декабря, 11:50Минздрав представил справочник-каталог лекарств для госзаказчиков
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.