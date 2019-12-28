Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2020 года. Законом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".