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2019-12-28T16:45+0300
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В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"
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РИА Новости

В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"

16:45 28.12.2019
19791
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских назвал глупым слова главы МИД Украины о "Северном потоке – 2".
Ранее украинские дипломат заявил об "энергетической зависимости" Германии от России. По его словам, Берлин надеется построить газопровод, "чтобы сделать подачу газа, проходящего через Украину, более независимой". При этом Пристайко напомнил, что Россия остается источником газа. Если Москва "не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют", заключил дипломат.
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"К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз, и никогда не подтверждалось", — цитирует Ананских RT.
Он обратил внимание на рыночные преимущества российского газа. Депутат также призвал украинское руководство работать над улучшением жизни своих граждан, а не беспокоиться о европейцах.

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
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США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
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Северный поток — 2Вадим ПристайкоДональд ТрампИгорь АнанскихМИД УкраиныГосдума РФГерманияРоссияСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Берлин просто не хочет быть зависимым от воровитого транзитера, тем более, что тут и фантазировать не надо - воровали и не краснели. А напрямую от России получать надежнее. Так можно договориться до полного прекращения международной торговли, чтобы не зависеть от продавца. А вот таких слов как "наши украинские друзья" я бы не употреблял. Еще живы ветераны, которые помнят, что рулящие там нацисты-бандеровцы были пострашнее немецких эсэсовцев.
28 декабря, 17:50
НКНиколай Крильонов
2810000
Я никак не пойму логику хохлов в своих высказываниях! Если мы захотим, то перекрыть газ можно и перед Украиной. А прямые поставки дешевле и надежнее- нет таких посредников как Украина, которая последнее время зарабатывает на шантаже и попрошайничестве. Уже упрекают ЕС в том, что мало дают денег, что подрывает её государственность. А самим слабо что то полезное делать, только на попрошайничество ума хватает?
28 декабря, 17:45
barabashkg
2800000
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