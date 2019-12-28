В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских назвал глупым слова главы МИД Украины о "Северном потоке – 2".
Ранее украинские дипломат заявил об "энергетической зависимости" Германии от России. По его словам, Берлин надеется построить газопровод, "чтобы сделать подачу газа, проходящего через Украину, более независимой". При этом Пристайко напомнил, что Россия остается источником газа. Если Москва "не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют", заключил дипломат.
"К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз, и никогда не подтверждалось", — цитирует Ананских RT.
Он обратил внимание на рыночные преимущества российского газа. Депутат также призвал украинское руководство работать над улучшением жизни своих граждан, а не беспокоиться о европейцах.
Санкции против трубопроводов
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.