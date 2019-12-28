Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича

БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Один из лидеров Демократического фронта Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов Демократического фронта.

Парламентариям Андрии Мандичу, Милуну Зоговичу и Милану Кнежевичу суд назначил 72 часа ареста, депутатов допрашивала прокуратура. Они объявили в пятницу вечером голодовку, но были выпущены на свободу в субботу.

На пресс-конференции после освобождения Кнежевич заявил, что, по его данным, президент Черногории планирует участвовать в обряде положения в костер "бадняка" (дубовой ветви) в канун православного Рождества перед монастырем Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине.

"Он атеист и безбожник", - сказал член руководства ДФ. Трансляция велась в Facebook партии.

"Призываю митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия не допустить участия Джукановича в традиционном обряде. Если он как президент подпишет позорный закон о религиозных объединениях, призываю проклясть его самого и его потомство. Имею право этого просить от имени всех, кто пострадал и кто вышел на улицы в знак протеста", - заявил Кнежевич.

Традиции наложения "клетвы" черногорским духовенством практиковалась веками с целью предотвращения кровной мести между местными кланами. В случае нарушения воли духовенства на человека и его потомство призываются болезни, беды и прерывание рода. Воспринимается черногорцами всерьез.

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.