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Религия и мировоззрение
2019-12-28T16:16+0300
https://ria.ru/20191228/1562975490.html
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
https://cdn23.img.ria.ru/images/148188/93/1481889385_0:196:2340:1512_1036x0_80_0_0_9c90d3063800b0b09393851f7c6ce19e.jpg
РИА Новости

Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича

16:16 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМило Джуканович
Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мило Джуканович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов Демократического фронта.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
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Парламентариям Андрии Мандичу, Милуну Зоговичу и Милану Кнежевичу суд назначил 72 часа ареста, депутатов допрашивала прокуратура. Они объявили в пятницу вечером голодовку, но были выпущены на свободу в субботу.
На пресс-конференции после освобождения Кнежевич заявил, что, по его данным, президент Черногории планирует участвовать в обряде положения в костер "бадняка" (дубовой ветви) в канун православного Рождества перед монастырем Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине.
"Он атеист и безбожник", - сказал член руководства ДФ. Трансляция велась в Facebook партии.
"Призываю митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия не допустить участия Джукановича в традиционном обряде. Если он как президент подпишет позорный закон о религиозных объединениях, призываю проклясть его самого и его потомство. Имею право этого просить от имени всех, кто пострадал и кто вышел на улицы в знак протеста", - заявил Кнежевич.
Традиции наложения "клетвы" черногорским духовенством практиковалась веками с целью предотвращения кровной мести между местными кланами. В случае нарушения воли духовенства на человека и его потомство призываются болезни, беды и прерывание рода. Воспринимается черногорцами всерьез.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
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Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
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Митрополит Амфилохий раскритиковал проект о церквях в Черногории
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Религия и мировоззрениеМилан КнежевичСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
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