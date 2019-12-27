Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Парламента Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории с 11.00 (13.00 мск) четверга до глубокой ночи рассматривали закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Недовольные протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Около 20 человек были задержаны.

После внесения поздно ночью поправок к законопроекту и их рассмотрения парламентскими комитетами в зале заседаний произошла потасовка с участием депутатов оппозиционного Демократического фронта и правящего большинства, оппозиционные парламентарии были удалены с заседания и задержаны полицией.

В полупустом зале депутаты правящей коалиции единогласно отклонили все 100 предложенных оппозицией поправок. Авторам закона - правящей Демократической партии социалистов - и ее партнерам принадлежат 42 из 81 мандата.

"Сорок пять депутатов за, ни одного против", – заявил председатель парламента Иван Брайович.