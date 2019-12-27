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Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
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РИА Новости

Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

04:40 27.12.2019
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CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь в Черногории
Церковь в Черногории
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
Церковь в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории с 11.00 (13.00 мск) четверга до глубокой ночи рассматривали закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Недовольные протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Около 20 человек были задержаны.
После внесения поздно ночью поправок к законопроекту и их рассмотрения парламентскими комитетами в зале заседаний произошла потасовка с участием депутатов оппозиционного Демократического фронта и правящего большинства, оппозиционные парламентарии были удалены с заседания и задержаны полицией.
В полупустом зале депутаты правящей коалиции единогласно отклонили все 100 предложенных оппозицией поправок. Авторам закона - правящей Демократической партии социалистов - и ее партнерам принадлежат 42 из 81 мандата.
"Сорок пять депутатов за, ни одного против", – заявил председатель парламента Иван Брайович.
В Сербской церкви опасаются, что после утверждения закона начнется изъятие ее собственности - с передачей не признанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Сторонники Сербской церкви требуют от государства подписать с ней договор, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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