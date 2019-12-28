В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ

Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах

Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах

Сообщается, что причиной ДТП стал взрыв шины грузовика, в результате чего произошло столкновение с автобусом.