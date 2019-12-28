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Туризм
2019-12-28T15:21+0300
https://ria.ru/20191228/1562974275.html
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/102457/26/1024572644_0:117:2000:1242_1036x0_80_0_0_d1b0ef00f76f8502bf25eaec31e8525f.jpg
РИА Новости

В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ

15:18 28.12.2019 (обновлено: 15:21 28.12.2019)
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь. Архивное фото
Египетская скорая помощь. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
КАИР, 28 дек - РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте.
Как сообщает новостной сайт "Сада аль-Баляд", погибли шесть человек, включая трех иностранцев, 24 человека пострадали, включая 20 туристов.
ДТП в Забайкальском крае
1 декабря, 17:41
Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах
Сообщается, что причиной ДТП стал взрыв шины грузовика, в результате чего произошло столкновение с автобусом.
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ТуризмНовости - ТуризмКитайМалайзияИндияЕгипетВ мире
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