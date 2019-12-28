В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ

КАИР, 28 дек - РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте.
Как сообщает новостной сайт "Сада аль-Баляд", погибли шесть человек, включая трех иностранцев, 24 человека пострадали, включая 20 туристов.
1 декабря, 17:41Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах
Сообщается, что причиной ДТП стал взрыв шины грузовика, в результате чего произошло столкновение с автобусом.