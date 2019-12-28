Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-28T15:06+0300
https://ria.ru/20191228/1562973963.html
Новейший корабль противоминной обороны пополнил состав ВМФ в Балтийске
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/70/1562447006_0:416:2901:2048_1036x0_80_0_0_75fae3a6f136a7310adb061b38db768a.jpg
РИА Новости

Новейший корабль противоминной обороны пополнил состав ВМФ в Балтийске

15:06 28.12.2019
600
© Фото : пресс-служба ВМФНовейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
© Фото : пресс-служба ВМФ
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 дек - РИА Новости. Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" пополнил состав ВМФ России, торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага состоялась в субботу в городе Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба Черноморского флота, в состав которого вошел корабль.
"Торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага РФ на новейшем морском тральщике "Владимир Емельянов" проекта 12700, построенного для ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе, состоялся в Балтийске в присутствии представителей Черноморского и Балтийского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащих Балтийской военно-морской базы Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов" успешно завершил комплекс государственных испытаний на полигонах Балтийского флота. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.
Корвет Совершенный в акватории Владивостока
12 июня, 08:00Специальный репортаж
Убийца субмарин. Репортаж с нового корвета Тихоокеанского флота
Корабли ПМО проектирует ЦМКБ "Алмаз", строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург). Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Владимир Емельянов" может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте.
Корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, достоинством которого является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.
Водоизмещение корабля 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж более 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
29 апреля, 08:00
Ядерный "Орлан": на что способны самые крупные ударные крейсеры в мире
3710000
Обсудить 0
Новое оружие РоссииПМО "Владимир Емельянов"Средне-Невский судостроительный заводБалтийскКалининградская областьБезопасность
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Сотрудник МЧС России
При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека
Танк Т-90М
Испытания нового танка Т-90М "Прорыв" завершатся до конца 2019 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган учит американцев терпеть Путина. И с ним ничего нельзя сделать
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
Танки Т-14 Армата
В России завершились предварительные испытания танка Т-14 "Армата"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния