Новейший корабль противоминной обороны пополнил состав ВМФ в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 28 дек - РИА Новости. Новейший корабль противоминной обороны Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" пополнил состав ВМФ России, торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага состоялась в субботу в городе Балтийске Калининградской области , сообщила пресс-служба Черноморского флота, в состав которого вошел корабль.

"Торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага РФ на новейшем морском тральщике "Владимир Емельянов" проекта 12700, построенного для ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе, состоялся в Балтийске в присутствии представителей Черноморского и Балтийского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащих Балтийской военно-морской базы Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов" успешно завершил комплекс государственных испытаний на полигонах Балтийского флота. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли ПМО проектирует ЦМКБ "Алмаз", строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург). Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Владимир Емельянов" может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте.

Корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, достоинством которого является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.