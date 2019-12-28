В Афганистане сообщили о гибели десяти военных при атаке боевиков

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. По меньшей мере 10 военнослужащих погибли, четверо пострадали при атаке на аванпост в провинции Гильменд в Афганистане в пятницу, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя армии.
Сообщается, что во время атаки на посту находились 16 человек.
Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России