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Путин интересовался, какое вино полезнее для здоровья, рассказал Додон
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РИА Новости

Путин интересовался, какое вино полезнее для здоровья, рассказал Додон

12:12 28.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБокал вина на фоне Крымского моста
Бокал вина на фоне Крымского моста
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Бокал вина на фоне Крымского моста. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России, рассказал, как российский лидер интересовался у него, какое вино полезнее всего для здоровья.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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"Владимир Владимирович поинтересовался у меня, учитывая, что Молдавия славится своим вином, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья? Может быть, 10-15-летней выдержки или более? На что я ему ответил, что самое полезное и здоровое вино – со сроком выдержки до одного года", - сказал Додон.
Он пояснил, что в молодом вине нет никаких консервантов и добавок, поэтому оно считается полезным.
"Владимир Путин улыбнулся и сказал, как оказывается все просто! И подчеркнул, что он это обязательно запомнит", - добавил Додон.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияОбщество
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