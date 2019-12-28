Путин интересовался, какое вино полезнее для здоровья, рассказал Додон

"Владимир Владимирович поинтересовался у меня, учитывая, что Молдавия славится своим вином, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья? Может быть, 10-15-летней выдержки или более? На что я ему ответил, что самое полезное и здоровое вино – со сроком выдержки до одного года", - сказал Додон.