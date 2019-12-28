Национальный архив США рассказал, как военные разуверились в НЛО

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Выставка о том, как Выставка о том, как ВВС США окончательно убедились в бесперспективности исследования неопознанных летающих объектов (НЛО), проходит в эти дни в Национальном архиве в Вашингтоне

"Мы хотели показать разнообразие документов, которые хранятся в Национальном архиве", - сказала РИА Новости куратор выставки Коринн Портер. По ее словам, выставка приурочена к 50-летию прекращения программы "Синяя книга" - последней в череде попыток интерпретировать НЛО, которые предприняли американские военные в середине прошлого века.

Документы Национального архива позволяют пролить свет также на известные теории заговора — о секретном проекте "Маджестик-12" и о Розуэлльском инциденте.

"Голубая книга" НЛО

"Истерия вокруг НЛО" началась в 1947 году в связи с появлением неопознанного объекта в воздушном пространстве США. Проект "Синяя книга" стартовал в 1952 году.

Военные зафиксировали более 12,5 тысячи случаев наблюдения НЛО между 1947 и 1969 годами, и лишь примерно в 700 случаях объект остался "неопознанным". Военные подготовили доклад, в котором говорилось, что никакие НЛО не угрожали национальной безопасности США. Кроме того, в НЛО не нашли признаков продвинутых технологий за рамками тогдашних научных знаний. Не нашли в ВВС и свидетельств того, чтобы НЛО были космическими кораблями, прилетевшими из-за пределов земной атмосферы.

Созданная при поддержке военных комиссия в Университете Колорадо пришла в 1968 году к выводу, что никакой научной ценности изучение НЛО не несет.

ВВС США передали Национальному архиву документы проекта "Синяя книга" после того, как он закрылся в 1969 году. Документы проекта составили, по подсчетам архива, 42 кубических фута бумаг, то есть около 85 тысяч страниц. Они сохранены на 94 рулонах 35-миллиметровой пленки и доступны публике для чтения и исследования в Национальном архиве.

ВВС США считают, что за 50 лет, прошедших с момента закрытия проекта, пока еще не возникало потребности в возобновлении исследований НЛО. Более того, из-за высокой стоимости такого рода исследований ВВС предлагают гражданам сообщать об НЛО в местные правоохранительные органы, университеты, Американскую ассоциацию по продвижению науки и частные организации, главное — не военным, которые утверждают, что больше этой тематикой не интересуются.

"Маджестик-12"

Национальный архив провел большую работу, пытаясь найти истоки теории о том, что в недрах американского правительства существовала засекреченная группа "Маджестик-12" или MJ-12, которая вела масштабные работы по предотвращению угрозы НЛО. В работу включились архивы ВВС и Объединенного комитета начальников штабов, мемориальные библиотеки президентов Гарри Трумана и Дуайта Эйзенхауэра.

"Все эти поиски не дали результата", - сообщает Национальный архив. Единственным документом, который и положил в свое время начало теории, осталось загадочное сообщение от 14 июля 1954 года о совещании 16 июля под названием "Специальный исследовательский проект Совета национальной безопасности и MJ-12". В меморандуме говорится о некоем совещании, которое должно было произойти, но тема совещания не упоминается. Но никакой другой информации о том, что могло означать MJ-12, не нашлось.

© Фото : предоставлено Национальным архивом США Фото, показывающее предположительно "летающую тарелку", снято в 1951 году в Калифорнии. Расследование "Синяя книга" установило, что подавляющее большинство подобных фото было сознательной фабрикацией © Фото : предоставлено Национальным архивом США Фото, показывающее предположительно "летающую тарелку", снято в 1951 году в Калифорнии. Расследование "Синяя книга" установило, что подавляющее большинство подобных фото было сознательной фабрикацией

Когда стали исследовать документ, на нем обнаружились несоответствия историческим данным. Во-первых, на бумаге стоит гриф "совершенно секретно", который не употреблялся в 1950-е годы. Кроме того, документ составлен не на официальном бланке или бумаге с водяными знаками. Помимо всего прочего, он является копией. В архиве Совета национальной безопасности Белого дома не нашлось никаких встреч от июля 1954 года, где фигурировало бы упоминание о MJ-12. А 16 июля, когда должно было состояться совещание, сотрудников Белого дома, как выяснилось, вызывали на учения по гражданской обороне. Сотрудник, подпись которого предположительно стоит на документе, в тот день находился за рубежом.

Несмотря на все нестыковки, Национальный архив не делает окончательных выводов. "Мы не аутентифицируем документы или информацию, содержащуюся в документе", - заявляет руководство архива. При этом ФБР еще в 1980-е годы назвало слухи о существовании засекреченной группы "Маджестик-12" "полной фальшивкой".

© Фото : предоставлено Национальным архивом США Популярность НЛО в середине прошлого века не зря объясняли "истерией" в СМИ. Этот график показывает корреляцию между статьями в общенациональных СМИ США об НЛО и сообщениями от очевидцев о том, что они якобы видели НЛО, в июне-сентябре 1952 года. Из архива ВВС США © Фото : предоставлено Национальным архивом США Популярность НЛО в середине прошлого века не зря объясняли "истерией" в СМИ. Этот график показывает корреляцию между статьями в общенациональных СМИ США об НЛО и сообщениями от очевидцев о том, что они якобы видели НЛО, в июне-сентябре 1952 года. Из архива ВВС США

Розуэлльский инцидент

Еще одна теория заговора, которую разоблачают документы архивов, - это так называемый Розуэлльский инцидент 1947 года. Местная газета в штате Нью-Мексико писала в момент событий, что военным якобы удалось захватить летающую тарелку с экипажем — инопланетянами.

Военные в последующие годы сообщали, что крушение потерпела отнюдь не летающая тарелка, а беспилотный воздушный шар, который американские военные использовали в ходе секретных испытаний. Однако "теории заговора" получили масштабную подпитку от постоянной атмосферы секретности, до сих пор окружающей военную базу Райт-Паттерсон в Нью-Мексико. Аналогичные теории возникли и вокруг других секретных объектов — так, осенью 2019 года интернет-призыв к маршу в поисках "правды об инопланетянах" возле запретной "зоны 51" в Неваде собрал миллионы откликов. Правда, в реальном мире марш привлек всего несколько десятков человек, и за попытку проникнуть в зону задержали всего одного человека.

В 1995 года ВВС завершили по заказу Счетной палаты США ряд исследований, по итогам которых были собранные документы по инциденту. Поиски велись по запросу конгрессмена Стивена Шиффа от штата Нью-Мексико. Итоговый доклад стал результатом систематических поисков в целом ряде архивов. Кроме того, были опрошены лица, которые могли знать об инциденте. В целях публичности со всех опрашиваемых сняли любые имевшиеся у них обязательства сохранять секретность.

В результате не удалось найти никаких свидетельств того, чтобы Розуэлльский инцидент имел какое бы то ни было отношение к инопланетянам. Не обнаружилось и свидетельств сокрытия данных со стороны властей. Напротив, результаты опросов и документы подтвердили версию о крушении воздушного шара, использовавшегося для секретного в те годы проекта. Военные особо подчеркнули, что никаких намеков на обнаруженные "тела инопланетян" или внеземные артефактов в документах не было.

"Периодически появляются ошибочные заявления, будто останки внеземных посетителей находятся или находились на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. На этой базе нет и никогда не было такого рода посетителей или техники", - сообщают в Национальном архиве.