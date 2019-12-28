Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-28T10:34+0300
https://ria.ru/20191228/1562968071.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/51/1562925150_0:256:780:695_1036x0_80_0_0_359b8e404db7b0c2aab186a1e5561bdf.jpg
РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате

10:10 28.12.2019 (обновлено: 10:34 28.12.2019)
1082
© РИА Новости / Комитет по ЧС МВД КазахстанаМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Комитет по ЧС МВД Казахстана
АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. Состояние пострадавших в авиакатастрофе под Алма-Атой, которые накануне находились в крайне тяжелом состоянии, удалось стабилизировать, сообщил вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране объявлен общенациональный траур.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Вчера, 12:11Крушение самолета в Алма-Ате
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
"За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Это самая главная победа, которую нам удалось достичь за прошедшую ночь", - сказал замминистра на брифинге в субботу в Алма-Ате.
В свою очередь руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев проинформировал, что из числа остающихся в стационарах пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, 42 - в стабильном, в том числе девять детей.
Участвовавший в брифинге руководитель Национального центра нейрохирурги Серик Акшулаков сообщил, что состояние второго пилота, выжившего в катастрофе, оценивается как тяжёлое, но стабильное.
"Ему проведена операция на позвоночнике, она прошла успешно. Сейчас он находится в палате пробуждения", - сказал Акшулаков.
По данным участников брифинга, в больнице также находится ещё один член экипажа - бортпроводница. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Вчера, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
112102
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
Рекомендуем
Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к Зоне 51 в Неваде, США
Национальный архив США рассказал, как военные разуверились в НЛО
Кадр из фильма Лолита
Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Врио главы Иркутской области встретит Новый год в Тулуне
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве. Декабрь 2019
В парк "Зарядье" завезли снег
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря, сообщили в ДНР
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Девушка рассказала, что чудом не попала на упавший в Алма-Ате самолет
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
В столице Сомали прогремел взрыв
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"
Автомобиль скорой помощи
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Логотип информационного агентства Sputnik
Москалькова обратилась к эстонской коллеге из-за давления на Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния