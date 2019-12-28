Медики рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. Состояние пострадавших в Состояние пострадавших в авиакатастрофе под Алма-Атой , которые накануне находились в крайне тяжелом состоянии, удалось стабилизировать, сообщил вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране объявлен общенациональный траур.

"За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Это самая главная победа, которую нам удалось достичь за прошедшую ночь", - сказал замминистра на брифинге в субботу в Алма-Ате.

В свою очередь руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев проинформировал, что из числа остающихся в стационарах пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, 42 - в стабильном, в том числе девять детей.

Участвовавший в брифинге руководитель Национального центра нейрохирурги Серик Акшулаков сообщил, что состояние второго пилота, выжившего в катастрофе, оценивается как тяжёлое, но стабильное.

"Ему проведена операция на позвоночнике, она прошла успешно. Сейчас он находится в палате пробуждения", - сказал Акшулаков.