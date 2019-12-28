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Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"
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РИА Новости

Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"

09:31 28.12.2019 (обновлено: 09:32 28.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Европейская комиссия не одобряет введение США санкций против газопровода "Северный поток-2", сообщает Der Spiegel.

"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — цитирует издание председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток — 2" и "Турецкий поток ". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу.
Алексей Пушков
08:57
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"
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Урсула фон дер ЛяйенСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампЕврокомиссияРоссияСШАВ мире
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