Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"

"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — цитирует издание председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен .

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток — 2" и "Турецкий поток ". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу.