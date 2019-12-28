Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Европейская комиссия не одобряет введение США санкций против газопровода "Северный поток-2", сообщает Der Spiegel.
"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — цитирует издание председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток — 2" и "Турецкий поток ". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу.