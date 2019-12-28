Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил в своем микроблоге в Twitter об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
По мнению сенатора, если у кого-то и оставались иллюзии о возможности улучшения отношений Москвы и Вашингтона, то санкции против "Северного потока — 2" "не оставили от них "камня на камне".
"А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отнош. (отношениях - Прим.ред.) с Россией тем более невозможны", — написал Пушков.
Ранее Госдеп США пояснил, что компании-подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций. Для этого им нужно остановить работы до 20 января.
На прошлой неделе вступили в силу санкции против газопровода. Компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока — 2" и отвела суда.