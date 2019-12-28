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2019-12-28T14:59+0300
https://ria.ru/20191228/1562966970.html
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"

08:57 28.12.2019 (обновлено: 14:59 28.12.2019)
25770
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил в своем микроблоге в Twitter об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
По мнению сенатора, если у кого-то и оставались иллюзии о возможности улучшения отношений Москвы и Вашингтона, то санкции против "Северного потока — 2" "не оставили от них "камня на камне".
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"А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отнош. (отношениях - Прим.ред.) с Россией тем более невозможны", — написал Пушков.
Ранее Госдеп США пояснил, что компании-подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций. Для этого им нужно остановить работы до 20 января.
На прошлой неделе вступили в силу санкции против газопровода. Компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока — 2" и отвела суда.
Северный поток - 2
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
1862938123
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Санкции США против "Северного потока — 2"AllseasВашингтонСеверный поток — 2Дональд ТрампГосударственный департамент СШААлексей ПушковМоскваСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Благодаря беззубой политике ответственных лиц в России , обусловленной личными интересами за пределами страны - мы получили то, что имеем. Даже полностью зависимые персонажи высказали свое пренебрежение к , некогда великой, стране.
28 декабря, 10:33
Юрий Б
68011328
Пушков ответил ? Кто такой Пушков ?Да и кому интересно мнение этого псевдо патриота ?
28 декабря, 13:52
Товарищ Ын
5000007
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