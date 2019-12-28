Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина все сильнее зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.
"Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта", — заявил Томич.
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Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что позорно для нее.
"И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция", — констатировал он.
В начале декабря украинские СМИ сообщали о росте в 700 раз импорта картофеля на Украину в период с июля по ноябрь этого года. При этом основными экспортерами картофеля в страну были названы Россия и Белоруссия.
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