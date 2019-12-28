Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина все сильнее зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.

"Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта", — заявил Томич.

Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что позорно для нее.

"И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция", — констатировал он.