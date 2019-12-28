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Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором
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РИА Новости

Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором

02:32 28.12.2019 (обновлено: 12:52 28.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка картофеля . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина все сильнее зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.
"Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта", — заявил Томич.
Киев
17 декабря, 00:49
На Украине прорабатывают условия покупки земли иностранцами
Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что позорно для нее.
"И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция", — констатировал он.
В начале декабря украинские СМИ сообщали о росте в 700 раз импорта картофеля на Украину в период с июля по ноябрь этого года. При этом основными экспортерами картофеля в страну были названы Россия и Белоруссия.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
17 декабря, 19:20
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
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Ситуация на УкраинеРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и что? У нас в России тоже Египетская картошка есть в магазинах
28 декабря, 05:26
226909
14210052
Причём здесь, "позор" и бизнес! На своём рынке, все знают какая цена.. А какая в Африке, нет.
28 декабря, 02:40
Горан Васич
8800133
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