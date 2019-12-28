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ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью
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РИА Новости

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

01:52 28.12.2019 (обновлено: 13:04 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ООН, 28 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
За проголосовали 79 стран, против — 60, воздержались — 33.
На заседании Генассамблеи представительница США Черит Норман Шале выступила против резолюции, заявив, что она "подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество".
Заместитель российского постпреда при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что спецкомитет, о котором говорится в резолюции, в следующем году проведет первую организационную сессию в Нью-Йорке, чтобы в ней могли принять участие максимальное число стран.
"В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета. Резолюцией прямо предусматривается, что будущий спецкомитет должен принимать во внимание результаты работы венской группы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году", — сказал он.
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Резолюция, соавторами которой вместе с Россией стали еще 47 государств, предусматривает, что Генассамблея ООН учредит специальный межправительственный комитет экспертов, представляющий все регионы. Он займется разработкой международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
Организационная сессия, на которой спецкомитет согласует план и порядок дальнейшей работы, запланирована на август. При этом Генассамблея должна обратиться к генсеку ООН с просьбой выделить необходимые ресурсы для работы комитета.
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Штаты против

США и раньше выражали обеспокоенность по поводу этой резолюции. Как заявлял высокопоставленный представитель Госдепартамента, такой документ не нужен, так как для борьбы с преступностью в киберпространстве уже есть все инструменты. По его словам, Россия заинтересована "в продвижении собственного видения того, как должен выглядеть интернет в будущем".
В российском МИД отметили, что резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия киберкриминалу. Как подчеркнули в ведомстве, под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью.
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