Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Соответствующее заявление министр ранее сделал в интервью порталу RND . При этом он поблагодарил Германию за финансовую помощь и "политическую поддержку правительства".

"Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идет о выживании Украины как нации", - написал Пушков.

По его мнению, выживание Украины как нации зависит, прежде всего, от политики ее руководства.