Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Соответствующее заявление министр ранее сделал в интервью порталу RND. При этом он поблагодарил Германию за финансовую помощь и "политическую поддержку правительства".
16 декабря, 11:56Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия
"Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идет о выживании Украины как нации", - написал Пушков.
По его мнению, выживание Украины как нации зависит, прежде всего, от политики ее руководства.
"Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали", - отметил сенатор.
26 декабря, 17:51Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin