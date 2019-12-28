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2019-12-28T01:03+0300
https://ria.ru/20191228/1562964662.html
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
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РИА Новости

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

01:03 28.12.2019
85443
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Соответствующее заявление министр ранее сделал в интервью порталу RND. При этом он поблагодарил Германию за финансовую помощь и "политическую поддержку правительства".
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"Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идет о выживании Украины как нации", - написал Пушков.
По его мнению, выживание Украины как нации зависит, прежде всего, от политики ее руководства.
"Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали", - отметил сенатор.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныАлексей ПушковГерманияВ мире
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