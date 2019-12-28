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Туризм
2019-12-28T20:03+0300
https://ria.ru/20191228/1562957115.html
Выяснилось, сколько городов России посетили туристы за год
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РИА Новости

Выяснилось, сколько городов России посетили туристы за год

20:03 28.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство туристов, принявших участие в опросе сервиса путешествий, в 2019 году посетили один или два российских города, сообщает Ostrovok.ru.
Эксперты провели исследования, в котором приняли участие более 5000 пользователей социальных сетей. У них выясняли, сколько городов России они успели посетить за прошедший год.
"Один или два" — ответили 28 процентов респондентов.
Каждый пятый (21 процент) рассказал, что в уходящем году ему удалось побывать в трех или четырех российских городах.
Примерно 14 процентов опрошенных за год побывали в пяти-семи городах России.
Еще шесть процентов респондентов отметили, что побывали более чем в восьми российских городах. Более 15 – удалось посетить четырем процентам опрошенных, а два процента – были в 11-15 .
При этом, 25 процентов опрошенных рассказали, что не выезжали в другие города на протяжении года.
По данным сервиса, по итогам 2019 года самыми популярными российскими городами по количеству забронированных в них отелей стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Ялта, Казань, Красная Поляна, Массандра, Екатеринбург и Калининград.
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