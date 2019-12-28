Выяснилось, сколько городов России посетили туристы за год

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство туристов, принявших участие в опросе сервиса путешествий, в 2019 году посетили один или два российских города, сообщает Ostrovok.ru.

Эксперты провели исследования, в котором приняли участие более 5000 пользователей социальных сетей. У них выясняли, сколько городов России они успели посетить за прошедший год.

"Один или два" — ответили 28 процентов респондентов.

Каждый пятый (21 процент) рассказал, что в уходящем году ему удалось побывать в трех или четырех российских городах.

Примерно 14 процентов опрошенных за год побывали в пяти-семи городах России.

Еще шесть процентов респондентов отметили, что побывали более чем в восьми российских городах. Более 15 – удалось посетить четырем процентам опрошенных, а два процента – были в 11-15 .

При этом, 25 процентов опрошенных рассказали, что не выезжали в другие города на протяжении года.