Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T03:33+0300
https://ria.ru/20191228/1562875919.html
Международный день кино
https://cdn25.img.ria.ru/images/91548/33/915483359_0:203:3888:2390_1036x0_80_0_0_d5016cb70f1551f652a549e953142435.jpg
РИА Новости

Международный день кино

03:33 28.12.2019
136
© Fotolia / fergregoryКинопроектор
Кинопроектор
© Fotolia / fergregory
Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря.
В этот день, 28 декабря 1895 года, французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими короткометражек.
Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку.
Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче и мобильнее и сократил расход пленки. 22 марта того же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".
Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' (Le Jardinier), которая была включена в программу первого кинопоказа 28 декабря 1895 года. "Политый поливальщик" обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). Садовника сыграл Франсуа Клер, садовник поместья Люмьеров в Ла Сьота, а малолетнего хулигана – сын одного из слуг – Бенуа Дюваль.
В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.
Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе различные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).
В 1900-х годах длина кинокартин составляла около 15 минут при скорости 16 кадров в секунду, а в начале 1910-х фильмы стали сниматься в трех-четырех частях. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.
В России кинематограф появился с фильмом Владимира Ромашкова ''Понизовая вольница'' по мотивам народной песни о Стеньке Разине ''Из-за острова на стрежень''. Премьера семиминутного фильма состоялась 15 октября 1908 года.
В 1925 году находившаяся на грани банкротства компания Warner Brothers рискнула создать первый звуковой проект. После нескольких неудачных проектов в октябре 1927 года на экранах появился фильм "Певец джаза", в котором музыкальные номера певца Эла Джолсона сочетались с его короткими репликами, фильм имел большой успех и знаменовал начало эры звукового кино.
Эксперименты с цветом начались в 1900-х годах, начиная с 1922 года были сняты несколько полнометражных игровых фильмов. В 1934 году был снят первый полноценно цветной короткометражный фильм под названием La Cucaracha. Первый цветной фильм в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, этот год и принято считать годом появления цветного кино.
В СССР первый игровой цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком в 1936 году.
Сегодня зрителя уже не удивить простым изображением с идеально четкими деталями, а потому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.
Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена.
В России 2016 год был объявлен Годом кино.
По данным Фонда кино, в России с 2010 по 2017 год емкость рынка кинопроката выросла на 70% в рублевом выражении и на 27% по объему годовой посещаемости кинотеатров, при этом российский кинематограф не только сохранил, но и увеличил свои показатели.
В 2018 году зрителями российского кино стали 57,9 миллиона человек, а общая касса превысила 13,8 миллиона рублей. Доля отечественного кино в прокате достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам.
Самыми кассовыми фильмами стали: "Движение вверх", "Веном", "Мстители: Война бесконечности", "Лед", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и другие. Среди отечественных картин, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, самыми популярными стали "Движение вверх", "Лед", "Тренер", "Три богатыря и принцесса Египта", "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Аэрофотоснимок спасательных работ на месте взрыва фабрики в промышленном химическом парке в провинции Цзянсу на востоке Китая. 22 марта 2019
Крупные взрывы в мире в 2007 — 2019 годах
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Йемене
Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина
Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина
Глава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
Пасечник наградил сотрудников МЧС ЛНР
Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к Зоне 51 в Неваде, США
Национальный архив США рассказал, как военные разуверились в НЛО
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2019 годах
Российский инвестиционный форум. День второй
Александр Никитин: Тамбовская область продолжит движение вперед
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
ДНР: Киев 20 раз за год пытался отправить диверсантов в республику
Елена Батурина
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
День спасателя в России
Президент Молдавии Игорь Додон
Игорь Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает
Вид с Международной космической станции
Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou
Российская певица Анна Семенович на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
Семенович и "Белый орел" выступили в Луганске в честь Дня спасателя
Памятник Маршалу Коневу в Праге
В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
17:55Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
17:51В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Лента новостейМолния