Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря.

Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку

Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче и мобильнее и сократил расход пленки. 22 марта того же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".

Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик' ' (Le Jardinier), которая была включена в программу первого кинопоказа 28 декабря 1895 года. "Политый поливальщик" обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). Садовника сыграл Франсуа Клер, садовник поместья Люмьеров в Ла Сьота, а малолетнего хулигана – сын одного из слуг – Бенуа Дюваль

В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.

Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе различные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).

В 1900-х годах длина кинокартин составляла около 15 минут при скорости 16 кадров в секунду, а в начале 1910-х фильмы стали сниматься в трех-четырех частях. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.

В России кинематограф появился с фильмом Владимира Ромашкова ''Понизовая вольница'' по мотивам народной песни о Стеньке Разине ''Из-за острова на стрежень''. Премьера семиминутного фильма состоялась 15 октября 1908 года

В 1925 году находившаяся на грани банкротства компания Warner Brothers рискнула создать первый звуковой проект. После нескольких неудачных проектов в октябре 1927 года на экранах появился фильм "Певец джаза", в котором музыкальные номера певца Эла Джолсона сочетались с его короткими репликами, фильм имел большой успех и знаменовал начало эры звукового кино.

В СССР первый игровой цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком в 1936 году

Сегодня зрителя уже не удивить простым изображением с идеально четкими деталями, а потому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность , и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.

Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена.

По данным Фонда кино, в России с 2010 по 2017 год емкость рынка кинопроката выросла на 70% в рублевом выражении и на 27% по объему годовой посещаемости кинотеатров, при этом российский кинематограф не только сохранил, но и увеличил свои показатели

В 2018 году зрителями российского кино стали 57,9 миллиона человек , а общая касса превысила 13,8 миллиона рублей. Доля отечественного кино в прокате достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам.

Самыми кассовыми фильмами стали: "Движение вверх", "Веном", "Мстители: Война бесконечности", "Лед", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и другие. Среди отечественных картин, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, самыми популярными стали "Движение вверх", "Лед", "Тренер", "Три богатыря и принцесса Египта", "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".