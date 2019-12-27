Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Он прокомментировал критику российского МИД в адрес закона, который признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Земан назвал позицию ведомства "абсолютной наглостью".

"Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы во Второй мировой войне. Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще или, что я, скорее всего, сделаю, поехать и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину", — сказал он.

В начале декабря чешский сенат принял закон, признающий 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года. В российском МИД заявили, что разочарованы этим шагом. Подобный подход противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, говорится в сообщении министерства. Как отметили в ведомстве, стремление Праги вернуть события полувековой давности в современный политический контекст и нежелание перелистнуть эту страницу истории вряд ли будут способствовать успешному развитию двусторонних отношений.