Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил порталу Parlamentnilisty.
Он прокомментировал критику российского МИД в адрес закона, который признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Земан назвал позицию ведомства "абсолютной наглостью".
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"Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы во Второй мировой войне. Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще или, что я, скорее всего, сделаю, поехать и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину", — сказал он.
В начале декабря чешский сенат принял закон, признающий 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года. В российском МИД заявили, что разочарованы этим шагом. Подобный подход противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, говорится в сообщении министерства. Как отметили в ведомстве, стремление Праги вернуть события полувековой давности в современный политический контекст и нежелание перелистнуть эту страницу истории вряд ли будут способствовать успешному развитию двусторонних отношений.
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию, чтобы остановить реформы "Пражской весны". Советское руководство опасалось потерять контроль над республикой. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока. Боевые действия практически не велись. Имели место отдельные случаи нападения на военных, но в подавляющем большинстве жители Чехословакии не оказали сопротивления. По данным местных историков, с августа 1968 года до июня 1991-го, когда военные Советского Союза покинули территорию Чехословакии, погибли 406 чехов и словаков. Российские ученые сообщают о гибели 12 советских солдат в течение первого месяца после вступления войск в ЧССР.