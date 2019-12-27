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Пасечник наградил сотрудников МЧС ЛНР
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РИА Новости

Пасечник наградил сотрудников МЧС ЛНР

23:45 27.12.2019
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© Администрация главы ЛНРГлава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
Глава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
© Администрация главы ЛНР
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в честь пятилетия основания министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР вручил награды отличившимся сотрудникам, передает корреспондент РИА Новости.
В ЛНР 27 декабря указом главы республики установлен День спасателя, праздник и отмечается ежегодно.
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"Переоценить ваш нелегкий труд невозможно, без преувеличения могу сказать, что вы все – герои нашего времени. Уверен, что со мной согласятся все жители Луганской народной республики. Вы выбрали очень сложную, тяжелую, зачастую опасную, но очень благородную профессию. В экстренных ситуациях вы всегда первыми приходите на помощь, отодвигая на задний план страх и какие бы то ни было сомнения. Вы способны принимать единственно правильные решения в, казалось бы, безвыходной ситуации", – заявил Псаечник, обращаясь к спасателям.
Глава республики вручил отличившимся сотрудникам МЧС медали "За отвагу" II степени, "За верность долгу", "За веру и волю", "За спасение жизни", памятный знак "Милосердие", а также присвоил почетное звание "Заслуженный спасатель ЛНР" министру чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской народной республики Евгению Кацавалову. Спасателей республики также поздравили представители парламента республики и МВД ЛНР.
© Администрация главы ЛНРГлава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
Глава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
© Администрация главы ЛНР
Глава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникМЧС ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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