Пасечник наградил сотрудников МЧС ЛНР

"Переоценить ваш нелегкий труд невозможно, без преувеличения могу сказать, что вы все – герои нашего времени. Уверен, что со мной согласятся все жители Луганской народной республики. Вы выбрали очень сложную, тяжелую, зачастую опасную, но очень благородную профессию. В экстренных ситуациях вы всегда первыми приходите на помощь, отодвигая на задний план страх и какие бы то ни было сомнения. Вы способны принимать единственно правильные решения в, казалось бы, безвыходной ситуации", – заявил Псаечник, обращаясь к спасателям.