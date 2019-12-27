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В Луганске прошло гашение почтовой марки в честь пятилетия МЧС ЛНР
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РИА Новости

В Луганске прошло гашение почтовой марки в честь пятилетия МЧС ЛНР

21:18 27.12.2019
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© Фото : предоставлено ГУП ЛНР "Почта ЛНР"Художественная почтовая марка "МЧС ЛНР"
Художественная почтовая марка МЧС ЛНР
© Фото : предоставлено ГУП ЛНР "Почта ЛНР"
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Торжественное гашение блока почтовых марок, выпущенного к пятилетию основания министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики, прошло в Луганске в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Сегодня в зале заседаний министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской народной республики состоялось торжественное гашение почтового блока (конверта и марки), выпущенного к пятилетию со дня основания министерства", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, в мероприятии приняли участие президент высшего Совета общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" Салават Мингалиев, министр Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Азамат Чочиев, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов и его первый заместитель Дмитрий Радионов.
"Почтовый блок включает в себя коллаж из фрагментов деятельности спасателей, фасада здания министерства, специальной техники, флага ЛНР, памятника "Мужеству пожарных" и собственно саму марку. На марке помещен геральдический знак – эмблема МЧС ЛНР, надпись "Пять лет министерству чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий", год выпуска, номинальная стоимость блока в размере 52 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что блок был погашен специальным почтовым штемпелем на конверте "первого дня". Тираж составил 450 блоков.
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