В Луганске прошло гашение почтовой марки в честь пятилетия МЧС ЛНР

ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Торжественное гашение блока почтовых марок, выпущенного к пятилетию основания министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики, прошло в Луганске в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Торжественное гашение блока почтовых марок, выпущенного к пятилетию основания министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики, прошло в Луганске в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР

"Сегодня в зале заседаний министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской народной республики состоялось торжественное гашение почтового блока (конверта и марки), выпущенного к пятилетию со дня основания министерства", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие президент высшего Совета общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" Салават Мингалиев, министр Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Азамат Чочиев, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов и его первый заместитель Дмитрий Радионов.

"Почтовый блок включает в себя коллаж из фрагментов деятельности спасателей, фасада здания министерства, специальной техники, флага ЛНР, памятника "Мужеству пожарных" и собственно саму марку. На марке помещен геральдический знак – эмблема МЧС ЛНР, надпись "Пять лет министерству чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий", год выпуска, номинальная стоимость блока в размере 52 рублей", - рассказали в пресс-службе.