Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T20:57+0300
https://ria.ru/20191227/1562961948.html
Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156112/47/1561124729_0:140:943:670_1036x0_80_0_0_f508ebf375e444c2c719ee1eacee07c3.jpg
РИА Новости

Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы

20:55 27.12.2019 (обновлено: 20:57 27.12.2019)
6875
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности страны Василия Грицака с военной службы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.
Грицак по представлению Зеленского был уволен с должности главы СБУ в августе 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 19:34Сказано в эфире
Политолог предположил, когда Зеленский даст интервью российским СМИ Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью, пообещав найди на это время. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев рассказал, что, по его мнению, стало причиной "вежливого отказа".
17493125
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВасилий ГрицакСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина
Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее
Украинские военные
Германия отказала Украине в военной помощи
Порт в городе Керчь
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
В РПЦ разъяснили решение Синода по Александрии
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния