Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы

Политолог предположил, когда Зеленский даст интервью российским СМИ Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью, пообещав найди на это время. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев рассказал, что, по его мнению, стало причиной "вежливого отказа".