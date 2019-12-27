Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности страны Василия Грицака с военной службы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.
Грицак по представлению Зеленского был уволен с должности главы СБУ в августе 2019 года.
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