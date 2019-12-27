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Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
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РИА Новости

Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

20:27 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТелевизионный пульт в руке телезрителя
Телевизионный пульт в руке телезрителя
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания поддержал создание нового местного телеканала "Донбасс Онлайн".
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"В феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий... На первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - цитирует Максимчука пресс-служба министерства.
По его словам, Минкульт и министерство иностранных дел работают "над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий".
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский ранее заявил, что будет создан новый государственный информационно-развлекательный телеканал, он будет вещать на двух языках - украинском и русском. По его словам, информационно-развлекательный телеканал, который должны вскоре запустить в Донбассе, сможет конкурировать с российскими каналами.
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