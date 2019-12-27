Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса , сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

"В феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий... На первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - цитирует Максимчука пресс-служба министерства.

По его словам, Минкульт и министерство иностранных дел работают "над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий".