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https://ria.ru/20191227/1562960939.html
"Нафтогаз" подтвердил получение от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов
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РИА Новости

"Нафтогаз" подтвердил получение от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов

20:06 27.12.2019 (обновлено: 20:31 27.12.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщает в пятницу пресс-служба украинской компании.
Чуть раньше "Газпром" сообщил, что выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража во исполнение протокола по газовому сотрудничеству от 20 декабря.
"Нафтогаз" подтверждает получение от Газпрома 2,918 миллиарда долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - говорится в сообщении украинской компании в микроблоге Twitter.
"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает в себя погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 миллиардов долларов), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - уточняется в сообщении. Также в компании добавили, что "стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года".
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Протокол, подписанный 20 декабря, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны откажутся от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромСтокгольм (город)РоссияУкраинаЭкономика
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