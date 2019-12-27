"Нафтогаз" подтвердил получение от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщает в пятницу пресс-служба украинской компании.

Чуть раньше "Газпром" сообщил, что выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража во исполнение протокола по газовому сотрудничеству от 20 декабря.

"Нафтогаз" подтверждает получение от Газпрома 2,918 миллиарда долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - говорится в сообщении украинской компании в микроблоге Twitter

"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает в себя погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 миллиардов долларов), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - уточняется в сообщении. Также в компании добавили, что "стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года".

Протокол, подписанный 20 декабря, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.