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"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
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РИА Новости

"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов

19:36 27.12.2019 (обновлено: 20:59 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил представитель российской компании.
Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.
В пресс-службе "Нафтогаза" подтвердили получение денег от "Газпрома".

Решение суда

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры зачли встречные требования и постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов.
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Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.
Вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату этой компенсации "каплей в море" по сравнению с теми издержками, которые могла понести Москва в противном случае.

Соглашение по газу

Согласно протоколу о сотрудничестве от 20 декабря, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Предполагается, что в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.
Помимо выплаты 2,9 миллиарда, компании подпишут соглашение об отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта.
Украинское правительство подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов.
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ГазпромКиевЭкономика
Популярные комментарии
Миллера и Новака - в герои Украины уже выдвиньте, кто-нибудь
27 декабря, 19:47
Gloomy Humorist
684170307
Ну и молодцы! Решения международных судов надо выполнять безусловно!
27 декабря, 19:45
СКСева Краснов
281224415178
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