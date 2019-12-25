Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T13:24+0300
https://ria.ru/20191225/1562824157.html
Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/23/1555332392_0:45:2873:1661_1036x0_80_0_0_53a7a0fe37c0b0d2017feb3dd402a567.jpg
РИА Новости

Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"

12:41 25.12.2019 (обновлено: 13:24 25.12.2019)
3993
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал решение "Газпрома" выплатить компенсацию "Нафтогазу".
"Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России", — заявил он.
По словам Козака, в противном случае издержки для Москвы могли бы быть намного выше.
Вице-премьер отметил, что предсказать, кто "выиграл" в результате подписания соглашения, пока не может никто.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Вчера, 10:37
В Раде рассказали, куда потратят полученные от "Газпрома" деньги
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Вчера, 08:00
Успеет ли "Газпром" спасти Германию
871316124
Обсудить 27
Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это для вас нуворишей 3$ млрд. "капля в море", а для простого нищего народа России это огромные деньги, которые можно потратить на лечение детей, выплату пособий нуждающимся, повышение пенсий. Последняя новость сейчас в СМИ Украина повышает стоимость транзита газа в 2 раза!!! Вот вам ответка за то что упали на колени перед фашиствующими нацистами в Украине и согласились выплатить хохлам 3$ млрд и подписать контракт на транзит. Это позор!!! Предательство РОДИНЫ!!! Поставить на колени такую великую страну как РОССИЯ!!! Ответственных людей под суд!!
25 декабря, 12:58
Ильшат Замандухватулин
26800014
Вот верю барину-для них 2.9 лярда-семечки!А вы держитесь!
25 декабря, 12:48
Андрей Вишневский
4140200
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Строительство газопровода Турецкий поток
Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал о спорах с Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Здание кабинета министров Украины в Киеве
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Шины
В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек
12:31Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
12:26Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
12:24Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
12:22В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии
12:15Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
12:14На Украине завели дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым
12:11В России посмертно реабилитировали православную диссидентку
12:08В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
12:04Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
12:03Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
12:01Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
11:58Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
11:57Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок
11:56Козак рассказал о возможном подорожании импортных автомобилей
11:56В Москве проходит заседание российско-сирийской межправкомиссии
11:56К тушению лесного пожара в Сочи привлекли авиацию
11:55В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
11:55Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"
11:55Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января
Лента новостейМолния