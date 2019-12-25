Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал решение "Газпрома" выплатить компенсацию "Нафтогазу".
"Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России", — заявил он.
По словам Козака, в противном случае издержки для Москвы могли бы быть намного выше.
Вице-премьер отметил, что предсказать, кто "выиграл" в результате подписания соглашения, пока не может никто.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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