Президент Чили подписал указ о референдуме по изменению конституции

ЛИМА, 27 дек - РИА Новости. Президент Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ о проведении 26 апреля 2020 года референдума по изменению конституции страны, тем самым выполнив договор с оппозицией, который был достигнут после продолжительных протестов в стране.

"Этот декрет, который мы подписываем, созывает всех граждан участвовать в конституционном голосовании, которое пройдет 26 апреля года, который почти наступил", - сказал президент на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Указ был подписан в присутствии журналистов.

В ходе референдума чилийцам предстоит ответить на два вопроса. Первый звучит как "Хотите ли вы новую конституцию?", второй – "Какой орган должен составить новую конституцию?".

При этом голосующим предстоит решить, будет ли составлением новой конституции заниматься орган, в котором будут частично представлены уже действующие парламентарии, или же орган, состав которого будет полностью сформирован путем голосования. Выборы в данный орган пройдут в октябре 2020 года.

После того как разработают текст новой конституции, должен будет состояться новый референдум.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.