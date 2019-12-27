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Президент Чили подписал указ о референдуме по изменению конституции
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РИА Новости

Президент Чили подписал указ о референдуме по изменению конституции

19:13 27.12.2019
82
© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости . Александр Соловский
ЛИМА, 27 дек - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ о проведении 26 апреля 2020 года референдума по изменению конституции страны, тем самым выполнив договор с оппозицией, который был достигнут после продолжительных протестов в стране.
"Этот декрет, который мы подписываем, созывает всех граждан участвовать в конституционном голосовании, которое пройдет 26 апреля года, который почти наступил", - сказал президент на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Указ был подписан в присутствии журналистов.
В ходе референдума чилийцам предстоит ответить на два вопроса. Первый звучит как "Хотите ли вы новую конституцию?", второй – "Какой орган должен составить новую конституцию?".
При этом голосующим предстоит решить, будет ли составлением новой конституции заниматься орган, в котором будут частично представлены уже действующие парламентарии, или же орган, состав которого будет полностью сформирован путем голосования. Выборы в данный орган пройдут в октябре 2020 года.
После того как разработают текст новой конституции, должен будет состояться новый референдум.
Акция протеста в Сантьяго, Чили
12 ноября, 20:35
Протесты в Чили ослабили курс песо до исторического минимума
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Действующая конституция Чили была утверждена в 1980 году во время правления диктатора Аугусто Пиночета, вступила в силу на временной основе в 1981 году и на постоянной в 1990 году. С тех пор в нее неоднократно вносились изменения, последние - в 2018 году.
Массовые беспорядки в Чили
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

Массовые протесты в Чили
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Массовые протесты в Чили
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

Массовые протесты в Чили
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Pablo Vera

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Массовые протесты в Чили
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

Массовые протесты в Чили
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

Массовые протесты в Чили
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

Массовые протесты в Чили
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© REUTERS / Ivan Alvarado

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Массовые протесты в Чили
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

Массовые протесты в Чили
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Массовые протесты в Чили
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

Массовые протесты в Чили
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AP Photo / Esteban Felix

В результате беспорядков погибли 18 человек.

Массовые протесты в Чили
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
© REUTERS / Ivan Alvarado

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

Массовые протесты в Чили
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© REUTERS / Ivan Alvarado

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

Массовые протесты в Чили
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Javier Torres

Беспорядки в Чили.

Массовые протесты в Чили
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
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Себастьян ПиньераЧилиВ мире
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