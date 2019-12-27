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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T19:35+0300
https://ria.ru/20191227/1562958644.html
Пассажиры упавшего у Алма-Аты лайнера чудом спаслись, не успев на рейс
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/93/1562929369_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_62c9b9b7f13f482402e6cea43608718c.jpg
РИА Новости

Пассажиры упавшего у Алма-Аты лайнера чудом спаслись, не успев на рейс

18:55 27.12.2019 (обновлено: 19:35 27.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Казахстанцы Асхат Утепов и Бауржан Самен сообщили РИА Новости, что не попали на разбившийся рейс Алма-Ата — Нур-Султан авиакомпании Bek Air и таким образом спаслись.
Как рассказал Утепов, он летел из Усть-Каменогорска в Нур-Султан транзитом через Алма-Ату.

"Я прилетаю 26 декабря в 22:30 в Алма-Ату, останавливаюсь в гостинице, на пять утра ставлю будильник и прошу ресепшен позвонить мне в пять утра и разбудить, потому что я прошел онлайн-регистрацию на свой второй рейс", — сообщил мужчина.

Он пояснил, что, несмотря на то что у него сработал будильник и ему позвонили с ресепшена, он все равно впервые за два года проспал самолет.
По словам Утепова, около девяти утра ему позвонил брат, чтобы узнать, все ли нормально.
"Потом сотрудники Bek Air позвонили — и все, начались звонки и друзей, начали поздравлять со вторым днем рождения. Кто-то говорил, что родился в рубашке. Шоковое состояние до обеда. После, в обед, сходил в мечеть на пятничную коллективную молитву", — заключил он.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Вчера, 16:09Крушение самолета в Алма-Ате
Очевидец сообщил о пассажирах, сдающих билеты Bek Air в Нур-Султане
Предприниматель Бауржан Самен прилетел в Алма-Ату по делам за день до крушения рейсом той же авиакомпании.
"Но, к сожалению, дела не закончились, и вынужден был остаться тут. Утром, проснувшись, буквально через 30 минут после вылета получил новость о том, что мой рейс разбился. Это новость меня шокировала до глубины души. Искренне соболезную родным и семьям погибших. Жизнь такая: сегодня есть, а завтра может и не быть человека", — сказал агентству Самен.

Авиакатастрофа в Казахстане

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air Алма-АтаНур-Султан потерпел крушение рано утром. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.
Всего на борту лайнера находились 98 человек. По данным МВД Казахстана, 12 из них погибли, около 50 пострадали.
Как заявил журналистам вице-премьер Роман Скляр, при взлете самолет дважды коснулся хвостом полосы — это могла быть либо ошибка пилота, либо техническая неисправность.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 10:46
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