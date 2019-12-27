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В СФ поддержали ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в Сети
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РИА Новости

В СФ поддержали ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в Сети

18:41 27.12.2019 (обновлено: 18:56 27.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Совфеде поддерживают предложение МВД об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, заявил журналистам в пятницу глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
МВД России предлагает ввести наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в интернете.
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"Мы поддерживаем предложение МВД России о введении уголовной ответственности за пропаганду незаконного потребления наркотиков с использованием сети Интернет", - сказал Клишас.
Сенаторы неоднократно отмечали, что общественная опасность преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, непрерывно растет, добавил политик.
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По словам Клишаса, увеличение правонарушений связано во многом с анонимностью в сети, "ведь именно анонимность рождает чувство безнаказанности у преступника постоянным расширением интернет-аудитории, а также с теми возможностями, которые высокие технологии предоставляют современному обществу".
Сенатор обратил внимание на то, что целевой аудиторией такого преступления как пропаганда незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений, является молодежь. "Именно подростки в большей степени подвержены риску быть вовлеченными в незаконное потребление наркотиков и наркосодержащих растений и веществ", - отметил он.
Президент России в своих выступлениях обращает внимание на необходимость максимально оградить подрастающее поколение от противоправных воздействий, ведь именно молодежь является будущим страны, сказал парламентарий.
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"По сути, пропаганда незаконного потребления наркотиков является легкой формой склонения лица к потреблению наркотиков, за которое предусмотрена ответственность по статье 230 Уголовного кодекса РФ (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, если совершено одним лицом, и лишением свободы до десяти лет, если совершено группой лиц). Учитывая целевую аудиторию пропаганды потребления наркотиков (молодежь), можно в качестве примера привести статьи 151 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" (максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы) и 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" (максимальное наказание - до одного года лишения свободы) Уголовного кодекса РФ", - отметил законодатель.
Учитывая такой отягчающий фактор, как неопределенный круг лиц, подпадающих под противоправное воздействие, а также "смягчающий фактор в виде отсутствия прямого воздействия на лицо (угроз, шантажа, обещаний), предлагаемое МВД России максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы представляется вполне сбалансированным", - заключил Клишас.
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Расхвалил "дурь" – получи срок. Эксперты о пропаганде наркотиков в СетиВладимир Путин поручил ужесточить уголовное наказание за пропаганду наркотиков. Российские законодатели и эксперты рассказали, какие сроки должны получать анонимные распространители наркотиков в Сети и как следует ограничивать рекламу наркомании.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФМВД РФОбщество
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