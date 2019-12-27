В "Единой России" просят Минздрав создать центр лечения муковисцидоза

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Михаил Старшинов просит главу Минздрава РФ Веронику Скворцову создать при министерстве профессиональный федеральный центр лечения муковисцидоза, сообщает пресс-служба партии.
Сопредседатель правозащитного центра ЕР, депутат Госдумы Старшинов направил соответствующее обращение и отметил, что создание центра позволит заняться обучением специалистов и поможет решить проблему с оказанием помощи пациентам с муковисцидозом, а также будет сформирована база в соответствии с их потребностями.
Старшинов подчеркнул, что сегодня во многих регионах РФ нет специалистов для работы с больными муковисцидозом, условий для лечения и эффективного лекарственного обеспечения.
"Председатель правления организации "На одном дыхании" Ирина Дмитриева в своем обращении в наш Правозащитный центр предоставила список их трехсот больных, которые нуждаются в неотложной помощи. Нами были закуплены лекарства для тех, кому они нужны были срочно. Но требуются кардинальные изменения и оперативная помощь тяжелобольным пациентам из списка Дмитриевой", - добавил депутат.
Также он предложить создать рабочую группу или постоянно действующее совещание при Минздраве. По мнению Старшинова, это позволит осуществлять необходимую работу до создания системы оказания эффективной помощи больным муковисцидозом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, при этом дженерики вызывают у пациентов ряд побочных эффектов. Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом нужными лекарствами. Позднее директор профильного департамента сообщила, что Минздрав ведет переговоры с производителями лекарств, необходимых больным муковисцидозом. В середине декабря стало известно, что фармацевтическая компания GSK, производящая лекарство для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препаратов в Россию.