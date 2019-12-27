В "Единой России" просят Минздрав создать центр лечения муковисцидоза

Сопредседатель правозащитного центра ЕР, депутат Госдумы Старшинов направил соответствующее обращение и отметил, что создание центра позволит заняться обучением специалистов и поможет решить проблему с оказанием помощи пациентам с муковисцидозом, а также будет сформирована база в соответствии с их потребностями.

Старшинов подчеркнул, что сегодня во многих регионах РФ нет специалистов для работы с больными муковисцидозом, условий для лечения и эффективного лекарственного обеспечения.

"Председатель правления организации "На одном дыхании" Ирина Дмитриева в своем обращении в наш Правозащитный центр предоставила список их трехсот больных, которые нуждаются в неотложной помощи. Нами были закуплены лекарства для тех, кому они нужны были срочно. Но требуются кардинальные изменения и оперативная помощь тяжелобольным пациентам из списка Дмитриевой", - добавил депутат.

Также он предложить создать рабочую группу или постоянно действующее совещание при Минздраве. По мнению Старшинова, это позволит осуществлять необходимую работу до создания системы оказания эффективной помощи больным муковисцидозом.