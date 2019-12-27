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В "Единой России" просят Минздрав создать центр лечения муковисцидоза
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РИА Новости

В "Единой России" просят Минздрав создать центр лечения муковисцидоза

18:31 27.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Михаил Старшинов просит главу Минздрава РФ Веронику Скворцову создать при министерстве профессиональный федеральный центр лечения муковисцидоза, сообщает пресс-служба партии.
Сопредседатель правозащитного центра ЕР, депутат Госдумы Старшинов направил соответствующее обращение и отметил, что создание центра позволит заняться обучением специалистов и поможет решить проблему с оказанием помощи пациентам с муковисцидозом, а также будет сформирована база в соответствии с их потребностями.
Старшинов подчеркнул, что сегодня во многих регионах РФ нет специалистов для работы с больными муковисцидозом, условий для лечения и эффективного лекарственного обеспечения.
"Председатель правления организации "На одном дыхании" Ирина Дмитриева в своем обращении в наш Правозащитный центр предоставила список их трехсот больных, которые нуждаются в неотложной помощи. Нами были закуплены лекарства для тех, кому они нужны были срочно. Но требуются кардинальные изменения и оперативная помощь тяжелобольным пациентам из списка Дмитриевой", - добавил депутат.
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Также он предложить создать рабочую группу или постоянно действующее совещание при Минздраве. По мнению Старшинова, это позволит осуществлять необходимую работу до создания системы оказания эффективной помощи больным муковисцидозом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, при этом дженерики вызывают у пациентов ряд побочных эффектов. Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом нужными лекарствами. Позднее директор профильного департамента сообщила, что Минздрав ведет переговоры с производителями лекарств, необходимых больным муковисцидозом. В середине декабря стало известно, что фармацевтическая компания GSK, производящая лекарство для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препаратов в Россию.
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МуковисцидозМихаил СтаршиновЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРосздравнадзорГосдума РФЕдиная РоссияВероника СкворцоваРоссияОбщество
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