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Коллектив Sputnik Эстония поблагодарил за поддержку агентства
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РИА Новости

Коллектив Sputnik Эстония поблагодарил за поддержку агентства

18:22 27.12.2019
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© РИА НовостиФлешмоб в поддержку Sputnik Эстония
Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
© РИА Новости
Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коллектив Sputnik Эстония поблагодарил всех, кто поддерживает журналистов на фоне давления со стороны эстонских властей.
"Коллектив Sputnik Эстония благодарит всех, кто поддержал и поддерживает нас в эти нелегкие дни. Спасибо, дорогие! Слово - свободно!" - говорится в подписи к видео с благодарностью.
"Дорогие друзья, все те, кто в эти дни поддерживает нас. Спасибо! Так уж вышло, что в европейской стране опасно работать в Sputnik. Вы об этом узнали только сейчас. Мы живем с этим четыре года. И даже если нам осталось всего пару дней, мы отработаем их, как всегда, профессионально", - отметили сотрудники агентства в видео.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира заявили РИА Новости в пятницу, что он продолжит следить за ситуацией вокруг Sputnik Эстония. Ранее он призывал эстонские власти воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня".
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Угрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияМаргарита СимоньянВладимир ПутинЭстонияРоссияВ мире
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