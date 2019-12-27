Коллектив Sputnik Эстония поблагодарил за поддержку агентства

"Коллектив Sputnik Эстония благодарит всех, кто поддержал и поддерживает нас в эти нелегкие дни. Спасибо, дорогие! Слово - свободно!" - говорится в подписи к видео с благодарностью.

"Дорогие друзья, все те, кто в эти дни поддерживает нас. Спасибо! Так уж вышло, что в европейской стране опасно работать в Sputnik. Вы об этом узнали только сейчас. Мы живем с этим четыре года. И даже если нам осталось всего пару дней, мы отработаем их, как всегда, профессионально", - отметили сотрудники агентства в видео.